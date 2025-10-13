"Des racines & des ailes" en Bourgogne mercredi 15 octobre 2025 sur France 3

Mercredi 15 octobre 2025 à 21:10, France 3 diffusera un numéro inédit du magazine "Des racines & des ailes" dans lequel Carole Gaessler vous emmène en Bourgogne, terre de passions.

La Bourgogne est une terre qui détient des trésors millénaires : les abbayes de Fontenay et de Cîteaux, le château du Clos-Vougeot, mais aussi ses climats classés au patrimoine mondial de l’Unesco depuis dix ans. Un patrimoine unique qui ne cesse d’inspirer des hommes et des femmes, passionnés par leur région et qui se battent pour faire vivre et mettre en lumière ces merveilles…

Nous irons à la rencontre de frère Benoît qui continue de perpétuer l’héritage des cisterciens. Nous partirons avec lui sur les traces de ces moines copistes qui ont réalisé à Cîteaux des manuscrits considérés comme des chefs-d’œuvre de l’art roman.

Louis-Philippe Vigilant est le chef d’une institution renommée dans la France entière. Son défi : regagner une troisième étoile perdue depuis dix ans. Pour cela, il s’appuie sur des producteurs et des artisans locaux qui mettent en valeur les savoir-faire de la région.

Arnaud Orsel est le directeur du château du Clos-Vougeot. Avec lui, nous assisterons à la pose d’un vitrail, représentant saint Vincent, le patron des vignerons. Ce vitrail est le point final de la restauration de cette chapelle, un petit bijou au sein d’un écrin Renaissance.

Bérangère Jolivet est architecte. Elle a en charge de restaurer un autre lieu mythique de Bourgogne : la Paulée de Meursault. Une cuverie historique où se déroule chaque année, depuis 1923, un banquet pour célébrer la fin des vendanges. Cet événement, très attendu, est un moment phare des trois glorieuses de Bourgogne.

Un film réalisé par François Cardon.