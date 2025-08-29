Le film "Hawaii" de Mélissa Drigeard diffusé sur France 2 dimanche 31 août 2025 (vidéo)

Dimanche 31 août 2025 à 21:10, France 2 diffusera "Hawaii ", un film réalisé par Mélissa Drigeard, inédit en clair à la télévision, qui s'inspire d'un événement réel : la fausse alerte au missile balistique qui a eu lieu à Hawaï le 13 janvier 2018.

L'histoire en quelques lignes...

Une bande d'amis français, en vacances sur l'île, reçoivent une alerte sur leurs téléphones leur annonçant qu'un missile est en approche et qu'ils n'ont que quelques minutes pour se mettre à l'abri. Convaincus que leurs derniers instants sont arrivés, ils décident de tout se dire, se révélant des secrets et des vérités qu'ils ont gardées enfouies pendant des années.

Cependant, l'alerte est rapidement annulée, il s'agissait d'une fausse alerte. Le mal est fait et, après avoir vidé leur sac, les amis sont forcés de passer le reste de leurs vacances ensemble, alors que leurs relations sont désormais tendues et bouleversées.

Le film explore alors les conséquences de ces révélations et la manière dont l'amitié survit (ou non) à une telle épreuve.

Avec : Bérénice Béjo, Manu Payet, Élodie Bouchez, Nicolas Duvauchelle, William Lebghil, Émilie Caen, Pierre Deladonchamps et Eye Haïdara.