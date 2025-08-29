recherche
Le film "The Queen" de Stephen Frears à revoir sur Arte dimanche 31 août 2025

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL vendredi 29 août 2025
Le film "The Queen" de Stephen Frears à revoir sur Arte dimanche 31 août 2025

Dimanche 31 août 2025 à 21:00, Arte rediffusera "The Queen", un film de Stephen Frears qui retrace les coulisses des événements qui ont suivi la mort tragique de la princesse Diana le 31 août 1997. 

L'histoire en quelques lignes...

2 mai 1997. Au lendemain de sa victoire électorale, le leader travailliste Tony Blair se prépare avec la fébrilité d'un collégien au tête-à-tête avec la reine qui doit le consacrer Premier ministre.

Quatre mois plus tard, dans la nuit du 30 au 31 août, la famille royale, en vacances dans sa résidence écossaise de Balmoral, apprend que Lady Diana Spencer vient de se tuer avec Dodi al-Fayed dans un accident de voiture à Paris. Élisabeth refuse à son fils Charles un avion de la Royal Air Force pour se rendre sur place d'urgence. Car la "princesse du peuple" ayant récemment divorcé, la Couronne, pense-t-elle, n'a pas à prendre officiellement son deuil en charge.

Stupéfiée par les manifestations de désespoir collectif qui accueillent la nouvelle dans son royaume et au-delà, elle est résolue à tenir bon. Même si Tony Blair, épaulé par ses conseillers en marketing, lui susurre respectueusement que les temps ont changé…

