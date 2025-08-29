recherche
Cinéma

"Les petits mouchoirs" de Guillaume Canet à revoir sur W9 dimanche 31 août 2025 (vidéo)

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL vendredi 29 août 2025 176
"Les petits mouchoirs" de Guillaume Canet à revoir sur W9 dimanche 31 août 2025 (vidéo)

Dimanche 31 août 2025 à 21:10, W9 vous proposera de revoir "Les Petits Mouchoirs" de Guillaume Canet, une comédie dramatique qui suit un groupe d'amis proches en vacances au Cap Ferret, dans le sud-ouest de la France.

L'histoire en quelques lignes...

Chaque année, une bande de copains part en vacances ensemble. Mais cette fois, leurs habitudes sont bouleversées dès le début de l'histoire par un événement tragique : l'un d'entre eux, Ludo (Jean Dujardin), est victime d'un grave accident de moto et se retrouve hospitalisé.

Malgré le choc, le reste du groupe, composé de Max (François Cluzet), le "père" de la bande, et sa femme Véro (Valérie Bonneton), de Vincent (Benoît Magimel) qui est secrètement amoureux de Max, d'Antoine (Laurent Lafitte) obsédé par une ex, de Marie (Marion Cotillard) au cœur d'une vie sentimentale compliquée, et d'Éric (Gilles Lellouche) qui vient de se faire larguer, décide de maintenir ses plans et de partir en vacances.

Une fois réunis dans la maison de Max, l'atmosphère est lourde. La culpabilité de s'amuser alors que Ludo est entre la vie et la mort s'installe. Mais au fil des jours, les non-dits, les mensonges et les frustrations que chacun a "mis sous un petit mouchoir" pour préserver le groupe, éclatent au grand jour. Les rancœurs accumulées, les égoïsmes et les vérités cachées font surface, mettant à rude épreuve l'amitié qui les lie.

Le film explore les dynamiques de groupe, les failles humaines et la difficulté de faire face à ses propres problèmes, surtout lorsque l'on est confronté à la souffrance d'un ami. Le tout est filmé avec une grande justesse et une sensibilité particulière, et est porté par une distribution d'acteurs de premier plan.
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Cinéma, Dimanche
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Enquête Exclusive&quot; à Daytona Beach, la ville la plus folle d'Amérique dimanche 31 août 2025 sur M6

"Enquête Exclusive" à Daytona Beach, la ville la plus folle d'Amérique dimanche 31 août 2025 sur M6

29 août 2025 - 17:47

Sur le même thème...

Le film &quot;The Queen&quot; de Stephen Frears à revoir sur Arte dimanche 31 août 2025

Le film "The Queen" de Stephen Frears à revoir sur Arte dimanche 31 août 2025

29 août 2025 - 15:26

A ne pas manquer...

&quot;Fort Boyard&quot; samedi 30 août 2025, voici la dernière équipe reçue par Olivier Minne sur France 2 (vidéo)

"Fort Boyard" samedi 30 août 2025, voici la dernière équipe reçue par …

28 août 2025 - 10:14 Fort Boyard

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL