"Les petits mouchoirs" de Guillaume Canet à revoir sur W9 dimanche 31 août 2025 (vidéo)

Dimanche 31 août 2025 à 21:10, W9 vous proposera de revoir "Les Petits Mouchoirs" de Guillaume Canet, une comédie dramatique qui suit un groupe d'amis proches en vacances au Cap Ferret, dans le sud-ouest de la France.

L'histoire en quelques lignes...

Chaque année, une bande de copains part en vacances ensemble. Mais cette fois, leurs habitudes sont bouleversées dès le début de l'histoire par un événement tragique : l'un d'entre eux, Ludo (Jean Dujardin), est victime d'un grave accident de moto et se retrouve hospitalisé.

Malgré le choc, le reste du groupe, composé de Max (François Cluzet), le "père" de la bande, et sa femme Véro (Valérie Bonneton), de Vincent (Benoît Magimel) qui est secrètement amoureux de Max, d'Antoine (Laurent Lafitte) obsédé par une ex, de Marie (Marion Cotillard) au cœur d'une vie sentimentale compliquée, et d'Éric (Gilles Lellouche) qui vient de se faire larguer, décide de maintenir ses plans et de partir en vacances.

Une fois réunis dans la maison de Max, l'atmosphère est lourde. La culpabilité de s'amuser alors que Ludo est entre la vie et la mort s'installe. Mais au fil des jours, les non-dits, les mensonges et les frustrations que chacun a "mis sous un petit mouchoir" pour préserver le groupe, éclatent au grand jour. Les rancœurs accumulées, les égoïsmes et les vérités cachées font surface, mettant à rude épreuve l'amitié qui les lie.

Le film explore les dynamiques de groupe, les failles humaines et la difficulté de faire face à ses propres problèmes, surtout lorsque l'on est confronté à la souffrance d'un ami. Le tout est filmé avec une grande justesse et une sensibilité particulière, et est porté par une distribution d'acteurs de premier plan.