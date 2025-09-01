recherche
"Le bonheur est dans le pré" d'Étienne Chatiliez à revoir sur NOVO 19 mercredi 3 septembre 2025

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL lundi 1 septembre 2025 154
"Le bonheur est dans le pré" d'Étienne Chatiliez à revoir sur NOVO 19 mercredi 3 septembre 2025

Mercredi 3 septembre 2025 à 21:10, NOVO 19 rediffusera "Le bonheur est dans le pré", un film culte d'Étienne Chatiliez sorti en 1995, avec Michel Serrault, Eddy Mitchell et Sabine Azéma.

L'histoire en quelques lignes...

Francis Bergeade (Michel Serrault) est le patron d'une petite usine de sanitaires dans le Jura. Sa vie est un enfer : ses employés menacent de faire grève, il subit un contrôle fiscal, et sa femme Nicole (Sabine Azéma) et sa fille le harcèlent et le méprisent. Épuisé et déprimé, il fait un infarctus.

Un soir, alors qu'il se remet de son malaise, il regarde une émission de télévision où une fermière du Gers, Dolorès (Carmen Maura), et ses deux filles, Zig et Puce, recherchent leur mari et père, Michel Tivar, disparu 26 ans plus tôt. Le portrait vieilli de l'homme disparu ressemble étrangement à Francis.

Fatigué de sa vie et de sa famille, Francis y voit l'opportunité de s'échapper. Avec l'aide de son ami Gérard (Eddy Mitchell), un bon vivant, il part dans le Gers pour se faire passer pour Michel Tivar.

Sur place, Francis découvre un mode de vie simple et joyeux, l'élevage de canards pour le foie gras. Bien que Dolorès finisse par lui révéler qu'elle a toujours su qu'il n'était pas son mari, elle décide de l'accepter pour le bonheur de ses filles, qui retrouvent ainsi une figure paternelle.

Pendant ce temps, la femme et la fille de Francis, après l'avoir accusé de bigamie et de l'avoir dépossédé de tout, réalisent que sans lui, l'usine est au bord de la faillite. Elles finissent par l'implorer de revenir. Francis, qui a retrouvé le bonheur dans le Gers, remet de l'ordre dans ses affaires tout en maintenant sa nouvelle vie à la campagne. 

