"Flee", l'histoire vraie d'une fuite pour la liberté à voir sur France 4 jeudi 25 septembre 2025

Jeudi 25 septembre 2025 à 21:05, France 4 diffusera "Flee", un film d'animation documentaire réalisé par Jonas Poher Rasmussen qui raconte l'histoire vraie d'Amin Nawabi, un réfugié afghan qui, sur le point de se marier avec son compagnon au Danemark, décide de révéler son passé à son ami d'enfance et au réalisateur.

Le film retrace le parcours de vie d'Amin, depuis son enfance heureuse à Kaboul dans les années 1980, jusqu'à l'éclatement de la guerre civile. Après l'arrestation de son père et la menace grandissante, sa famille est contrainte de fuir l'Afghanistan.

Le récit suit les différentes étapes de leur exil, marqué par des épreuves douloureuses : le voyage vers la Russie, les tentatives infructueuses et périlleuses de rejoindre l'Europe de l'Ouest avec l'aide de passeurs, et les mensonges qu'il a dû se construire pour survivre et obtenir l'asile. Le format de l'animation a été choisi pour préserver l'anonymat d'Amin et de sa famille, tout en donnant vie à ses souvenirs.

Au-delà de son statut de réfugié, "Flee" explore également les thèmes de l'identité, de l'homosexualité d'Amin qu'il a dû cacher par peur du rejet, et de la quête d'un foyer et d'un sentiment de sécurité. Le film est un témoignage puissant et poignant sur la résilience, la mémoire et le poids des secrets.

Ce film est déconseillé aux moins de 10 ans.