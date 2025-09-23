recherche
Cinéma

"Flee", l'histoire vraie d'une fuite pour la liberté à voir sur France 4 jeudi 25 septembre 2025

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL mardi 23 septembre 2025 71
"Flee", l'histoire vraie d'une fuite pour la liberté à voir sur France 4 jeudi 25 septembre 2025

Jeudi 25 septembre 2025 à 21:05, France 4 diffusera "Flee", un film d'animation documentaire réalisé par Jonas Poher Rasmussen qui raconte l'histoire vraie d'Amin Nawabi, un réfugié afghan qui, sur le point de se marier avec son compagnon au Danemark, décide de révéler son passé à son ami d'enfance et au réalisateur.

Le film retrace le parcours de vie d'Amin, depuis son enfance heureuse à Kaboul dans les années 1980, jusqu'à l'éclatement de la guerre civile. Après l'arrestation de son père et la menace grandissante, sa famille est contrainte de fuir l'Afghanistan.

Le récit suit les différentes étapes de leur exil, marqué par des épreuves douloureuses : le voyage vers la Russie, les tentatives infructueuses et périlleuses de rejoindre l'Europe de l'Ouest avec l'aide de passeurs, et les mensonges qu'il a dû se construire pour survivre et obtenir l'asile. Le format de l'animation a été choisi pour préserver l'anonymat d'Amin et de sa famille, tout en donnant vie à ses souvenirs.

Au-delà de son statut de réfugié, "Flee" explore également les thèmes de l'identité, de l'homosexualité d'Amin qu'il a dû cacher par peur du rejet, et de la quête d'un foyer et d'un sentiment de sécurité. Le film est un témoignage puissant et poignant sur la résilience, la mémoire et le poids des secrets.

Ce film est déconseillé aux moins de 10 ans.
Dernière modification le mardi, 23 septembre 2025 12:14
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Cinéma, Jeudi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Le monde perdu des mammouths&quot; à revoir sur France 5 jeudi 25 septembre 2025 (vidéo)

"Le monde perdu des mammouths" à revoir sur France 5 jeudi 25 septembre 2025 (vidéo)

23 septembre 2025 - 12:19

Sur le même thème...

&quot;Meurtres au Mont Saint-Michel&quot; sur France 3 jeudi 25 septembre 2025 avec Anthony Delon et Juliet Lemonnier

"Meurtres au Mont Saint-Michel" sur France 3 jeudi 25 septembre 2025 avec Anthony Delon et Juliet Lemonnier

23 septembre 2025 - 11:45

A ne pas manquer...

&quot;Envoyé Spécial&quot; jeudi 25 septembre 2025 sur France 2, sommaire du magazine (vidéo)

"Envoyé Spécial" jeudi 25 septembre 2025 sur France 2, sommaire du mag…

23 septembre 2025 - 11:26 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL