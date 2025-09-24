Le film "Jour J" de Reem Kherici à revoir sur NOVO 19 jeudi 25 septembre 2025

Jeudi 25 septembre 2025 à 21:10, NOVO 19 rediffusera le film "Jour J" réalisé par Reem Kherici, qui en est également l'actrice principale, une comédie romantique basée sur un mensonge qui tourne mal.

L'histoire en quelques lignes...

Lorsqu'Alexia découvre une carte de visite de "Juliette, organisatrice de mariage" dans la poche de Mathias, elle interprète la situation comme une demande en mariage imminente de sa part. Croyant qu'il voulait la demander en mariage, elle accepte, à la grande surprise de Mathias qui ne sait pas comment se sortir de ce mensonge.

Le quiproquo prend une ampleur inattendue lorsque Alexia décide de faire appel aux services de Juliette pour organiser leur mariage. Mathias se retrouve alors contraint de préparer son propre mariage avec sa petite amie de longue date, sous la direction de sa maîtresse d'un soir.

Le film est une comédie romantique basée sur les situations cocasses et les mensonges qui s'enchaînent à cause de ce triangle amoureux.