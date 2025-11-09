recherche
"Appels d'urgence" en immersion avec les policiers tout-terrain de Denain, lundi 10 novembre 2025 sur TFX

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 9 novembre 2025 178
Lundi 10 novembre 2025 à 21:10, Hélène Mannarino présentera sur TFX un numéro inédit du magazine "Appels d'urgence" : « Alcool, violences et chauffards : policiers tout-terrain à Denain ».

Cambriolages, soirées trop arrosées qui dégénèrent, armes blanches qui prolifèrent, sans compter la délinquance routière. À Denain, dans le Nord, les policiers sont sur tous les fronts pour lutter contre la délinquance.

Au cœur du bassin minier, avec ses petites maisons en brique rouge, Denain est souvent qualifiée de ville la plus pauvre de France. Mais elle tente de remonter la pente, alors pas question de laisser quelconque débordement s'y installer. Pour veiller sur ses 20 000 habitants, 110 policiers se mobilisent.

Bryan, va devoir intervenir pour séparer des clients dans un bar, bien déterminés à en découdre.

Sébastien, policier expérimenté, intervient pour gérer une altercation entre voisins qui menace de dégénérer.

Enfin Mehdi, toujours de bonne humeur, ne prend aucune intervention à la légère, surtout lorsqu'il est confronté à un agresseur armé d'un couteau.

Bienvenue à Denain, la ville des policiers tout-terrain.

Suivez nous...