"La revanche d'une blonde" de Robert Luketic à revoir sur RMC Life jeudi 2 octobre 2025

Jeudi 2 octobre 2025 à 21:10, RMC Life rediffusera "La revanche d'une blonde", un film de Robert Luketic sorti en 2001, adapté du roman "Legally Blonde" d'Amanda Brown.

L'histoire en quelques lignes...

Elle Woods (jouée par Reese Witherspoon), jeune femme blonde, populaire et très branchée, vit en Californie. Elle est passionnément amoureuse de son petit ami, Warner Huntington III.

Elle s'attend à ce que Warner la demande en mariage, mais il la quitte plutôt, arguant qu'elle n'est pas assez "sérieuse" pour ses ambitions politiques, car il s'apprête à entrer à la prestigieuse faculté de droit de Harvard. Il lui dit qu'il a besoin d'une "Jackie, pas d'une Marilyn".

Déterminée à le reconquérir et à lui prouver qu'elle est capable d'être sérieuse, Elle décide de postuler, elle aussi, à Harvard Law School. Malgré les doutes et le scepticisme de son entourage et du jury d'admission (qu'elle convainc avec une vidéo créative), elle réussit à être acceptée.

Une fois à Harvard, Elle se retrouve confrontée au choc culturel. Elle est jugée pour son style rose vif et ses manières "californiennes" par ses camarades plus conservateurs, y compris la nouvelle petite amie de Warner, Vivian Kensington.

Cependant, Elle ne se laisse pas abattre. Elle travaille dur, mettant à profit ses connaissances inattendues (comme celles sur la mode et les produits de beauté) et sa perspicacité. Elle se fait remarquer par le professeur Callahan et est sélectionnée pour travailler sur une affaire de meurtre très médiatisée.

Au fil de l'affaire, Elle développe une véritable passion pour le droit. Elle utilise ses compétences sociales et ses connaissances non conventionnelles pour découvrir la vérité et innocenter la cliente. Elle gagne le respect de ses pairs, notamment de Vivian qui devient son amie, et de Emmett Richmond, un jeune avocat qui l'encourage.

Le film est une comédie qui explore les thèmes des préjugés, de l'affirmation de soi et du féminisme, montrant qu'il ne faut jamais juger une personne sur son apparence.