Le film "Free Guy" de Shawn Levy rediffusé sur M6 vendredi 3 octobre 2025 (vidéo)

Vendredi 3 octobre 2025 à 21:10, M6 rediffusera "Free Guy", comédie américaine réalisée par Shawn Levy, sortie en 2021, qui mélange les codes du jeu vidéo avec une réflexion sur l'intelligence artificielle et l'éveil de la conscience

L'histoire en quelques lignes...

Dans le jeu vidéo Free City, Guy est un personnage non-joueur employé dans une banque. Sa vie est réglée et il fait chaque jour la même chose, encore et encore : s'habiller de la même façon ; prendre son café selon la même recette, et le boire avec son meilleur ami, vigile dans sa banque ; se faire braquer. Jusqu'au jour où il croise la belle Molotov Girl.

Celle-ci est l'avatar de Millie, une habituée du jeu. Prenant Guy pour un joueur débutant, celle-ci lui conseille quelques astuces simples pour améliorer ses statistiques... ce que Guy fait.

Prenant également le parti de protéger les personnages non-joueurs, il devient une célébrité des réseaux sociaux en montrant un exemple de bonté dans un jeu particulièrement violent. Lorsque Millie s'en rend compte, Guy est devenu la star du jeu.

Avec : Ryan Reynolds, Jodie Comer, Lil Rel Howery, Joe Keery et Taika Waititi.