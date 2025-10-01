Le film "Free Guy" de Shawn Levy rediffusé sur M6 vendredi 3 octobre 2025 (vidéo)

L'histoire en quelques lignes...
Dans le jeu vidéo Free City, Guy est un personnage non-joueur employé dans une banque. Sa vie est réglée et il fait chaque jour la même chose, encore et encore : s'habiller de la même façon ; prendre son café selon la même recette, et le boire avec son meilleur ami, vigile dans sa banque ; se faire braquer. Jusqu'au jour où il croise la belle Molotov Girl.
Celle-ci est l'avatar de Millie, une habituée du jeu. Prenant Guy pour un joueur débutant, celle-ci lui conseille quelques astuces simples pour améliorer ses statistiques... ce que Guy fait.
Prenant également le parti de protéger les personnages non-joueurs, il devient une célébrité des réseaux sociaux en montrant un exemple de bonté dans un jeu particulièrement violent. Lorsque Millie s'en rend compte, Guy est devenu la star du jeu.
Avec : Ryan Reynolds, Jodie Comer, Lil Rel Howery, Joe Keery et Taika Waititi.