Le film "Enfin veuve" d'Isabelle Mergault à revoir sur NOVO 19 mercredi 8 octobre 2025

Mercredi 8 octobre 2025 à 21:10, NOVO 19 rediffusera "Enfin veuve", un film de 2007 réalisé par Isabelle Mergault avec Michèle Laroque et Jacques Gambin.

L'histoire en quelques lignes...

Anne-Marie (Michèle Laroque) vient de perdre son mari, Gilbert, dans un accident de voiture. Cette mort inattendue est pour elle une délivrance. En effet, elle a un amant, Léo (Jacques Gamblin), qu'elle voit en cachette depuis deux ans et avec qui elle rêve de vivre au grand jour.

Elle pense être enfin libre de vivre son amour, mais elle n'a pas anticipé la réaction de sa famille. Pétrie de bons sentiments et souhaitant la soutenir dans son chagrin, toute sa famille décide de s'installer chez elle.

Anne-Marie se retrouve alors encore plus prisonnière qu'elle ne l'était du vivant de son mari, obligée de cacher sa joie et sa relation avec Léo, qui se voit contraint de jouer un rôle.

Le film se développe alors autour des quiproquos et des situations cocasses découlant de cette situation.