"Beau Geste" dimanche 23 novembre 2025, sommaire et rencontres de Pierre Lescure sur France 2

Dimanche 23 novembre 2025 à 22:55, Pierre Lescure présentera sur France 2 un nouveau numéro de "Beau Geste", le magazine propose chaque semaine une plongée au cœur du cinéma en train de se fabriquer.

Cette semaine, Pierre Lescure s'entretient avec l'actrice Nadia Tereszkiewicz à l'occasion de la sortie du film "Pile ou Face".

François Berléand emmène Pierre Lescure à la découverte d'un peintre qu'il adore.

Chez l'affichiste de Beau Geste, Léa Drucker, par le son amour pour Claude Chabrol et pour Arnold Schwarzenegger. Son nouveau film « Dossier 137 » est actuellement en salles.

Beau Geste a suivi l'équipe de la comédie la plus attendue de 2026 : "Le Marsupilami" de Philippe Lacheau. Le réalisateur parachève son film en post-synchronisation aux côtés de ses comédiens, Jamel Debbouze et Elodie Fontan.

Beau Geste revient sur le succès du film « Sacré cœur » propose une enquête sur la polémique qui enfle autour de ces films plus prosélytiques qu'ils n'y paraissent.

Beau Geste a suivi la réalisatrice Kaouther Ben Hania à l'avant-première de son film « La Voix de Hind Rajab ».