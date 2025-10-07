recherche
"Un beau matin" avec Léa Seydoux & Melvil Poupaud sur France 4 jeudi 9 octobre 2025

mardi 7 octobre 2025
"Un beau matin" avec Léa Seydoux & Melvil Poupaud sur France 4 jeudi 9 octobre 2025

Jeudi 9 octobre 2025 à 21:00, France 4 rediffusera "Un beau matin", un film de Mia Hansen-Løve qui raconte l'histoire d'une jeune mère célibataire qui travaille comme traductrice à Paris.

L'histoire en quelques lignes...

La vie de Sandra (Léa Seydoux) est partagée entre l'éducation de sa fille Linn et les visites régulières à son père, Georg (Pascal Greggory), un ancien professeur de philosophie. Georg est atteint d'une maladie neurodégénérative (le syndrome de Benson) qui affecte progressivement sa vue, sa mémoire et sa lucidité. Sandra et sa famille s'engagent dans un parcours difficile pour le faire soigner et le placer dans des EHPAD (maisons de retraite médicalisées) adaptés, luttant pour préserver sa dignité alors qu'il s'efface peu à peu.

Au milieu de cette épreuve douloureuse (le deuil progressif de son père), Sandra fait la rencontre inattendue de Clément (Melvil Poupaud), un ami perdu de vue depuis longtemps et devenu cosmo-chimiste. Bien qu'il soit marié, Sandra entame avec lui une liaison passionnée et incertaine.

Le film explore ainsi la coexistence de deux sentiments opposés dans la vie de Sandra : la souffrance et le deuil face à la maladie de son père, et la joie et la renaissance d'un amour inattendu. Il dresse le portrait d'une femme qui doit composer simultanément avec la perte et l'espoir, et célèbre la vie malgré la peur de la perdre.
