"Un jour" de Lone Scherfig à revoir sur T18 jeudi 9 octobre 2025 (vidéo)

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL mercredi 8 octobre 2025 147
"Un jour" de Lone Scherfig à revoir sur T18 jeudi 9 octobre 2025 (vidéo)

Jeudi 9 octobre 2025 à 20:35, T18 rediffusera "Un jour", une histoire d'amour et d'amitié qui s'étend sur deux décennies, révélée à travers la chronique d'un seul jour, le 15 juillet, de chaque année.

L'histoire en quelques lignes...

Emma Morley (Anne Hathaway) et Dexter Mayhew (Jim Sturgess), deux étudiants, se rencontrent et passent la nuit ensemble le 15 juillet 1988, le soir de leur remise de diplôme. Malgré une évidente alchimie, ils décident de rester de simples amis.

Le film suit alors leur relation sur plus de vingt ans, mais en ne montrant ce qui se passe dans leur vie qu'à la date du 15 juillet de chaque année.

Dexter devient un présentateur de télévision à succès, menant une vie facile, insouciante et parfois chaotique.

Emma, plus idéaliste et réservée, poursuit son rêve d'écrire, travaillant d'abord comme serveuse puis comme enseignante.

Au fil des années, on assiste au chassé-croisé de leurs destins. Ils se manquent, se disputent et se rapprochent, luttant constamment contre l'amour évident qu'ils se portent, mais que le mauvais timing empêche de se concrétiser.

Finalement, ils réussissent à surmonter les obstacles et à former un couple, puis à se marier.
Dernière modification le mercredi, 08 octobre 2025 15:20
