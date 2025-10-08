"Un ticket pour l'espace" avec Kad Merad & Olivier Baroux à revoir sur NOVO 19 jeudi 9 octobre 2025

Jeudi 9 octobre 2025 à 21:10, NOVO 19 rediffusera "Un ticket pour l'espace", un film sorti en 2006 réalisé par Eric Lartigau, qui raconte l'histoire de deux civils envoyés dans une station orbitale après avoir gagné à un jeu de grattage.

L'histoire en quelques lignes...

Face à l'incompréhension de la population française quant au montant des crédits alloués à la recherche spatiale, le gouvernement lance une vaste opération de communication.

En partenariat avec le centre spatial français, un grand jeu est organisé. "Le ticket pour l'espace", un jeu à gratter, va permettre à deux civils de séjourner dans la station orbitale européenne, en compagnie d'un équipage professionnel.

L'opération est un immense succès. Tout se passe bien, jusqu'à ce que l'un des deux gagnants prenne la station en otage, cherchant notamment à se venger et à faire libérer son frère, un criminel emprisonné...

Avec : Kad Merad, Olivier Baroux, Marina Foïs, Guillaume Canet, André Dussollier, Pierre-François Martin-Laval, Frédéric Proust, Thierry Frémont, Vincent Moscato, Frédérique Bel, Anne Marivin.