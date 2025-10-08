"L'Histoire d'Adèle H." de François Truffaut avec Isabelle Adjani à revoir sur France 5 vendredi 10 octobre 2025

Vendredi 10 octobre 2025 à 21:05, France 5 rediffusera "L'Histoire d'Adèle H.", un film de François Truffaut sorti en 1975 qui raconte le destin tragique d'Adèle Hugo, la fille cadette du célèbre écrivain Victor Hugo.

L'histoire en quelques lignes...

En 1863, Adèle Hugo, sous le faux nom de Miss Lewly, se rend à Halifax, au Canada, dans le but obsessionnel de retrouver et d'épouser le lieutenant Albert Pinson, un officier britannique qu'elle a connu précédemment et dont elle est éperdument amoureuse.

Cependant, le lieutenant Pinson n'éprouve plus aucun sentiment pour elle et rejette ses avances de manière répétée, le traitant avec indifférence, voire mépris. Malgré cela, Adèle s'accroche à l'illusion délirante d'être aimée.

Aveuglée par sa passion destructrice et dans une tentative désespérée de le conquérir, Adèle s'invente des vies, ment à ses parents (notamment sur un mariage imaginaire), et s'isole, s'enfonçant progressivement dans la folie. Elle utilise l'écriture (basée sur son journal intime) pour exprimer son idée fixe.

Le film est le portrait d'une passion amoureuse absolue, obsessionnelle et non réciproque qui mène à la destruction et à la folie.