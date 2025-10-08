recherche
Cinéma

"L'Histoire d'Adèle H." de François Truffaut avec Isabelle Adjani à revoir sur France 5 vendredi 10 octobre 2025

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL mercredi 8 octobre 2025 201
"L'Histoire d'Adèle H." de François Truffaut avec Isabelle Adjani à revoir sur France 5 vendredi 10 octobre 2025

Vendredi 10 octobre 2025 à 21:05, France 5 rediffusera "L'Histoire d'Adèle H.", un film de François Truffaut sorti en 1975 qui raconte le destin tragique d'Adèle Hugo, la fille cadette du célèbre écrivain Victor Hugo.

L'histoire en quelques lignes...

En 1863, Adèle Hugo, sous le faux nom de Miss Lewly, se rend à Halifax, au Canada, dans le but obsessionnel de retrouver et d'épouser le lieutenant Albert Pinson, un officier britannique qu'elle a connu précédemment et dont elle est éperdument amoureuse.

Cependant, le lieutenant Pinson n'éprouve plus aucun sentiment pour elle et rejette ses avances de manière répétée, le traitant avec indifférence, voire mépris. Malgré cela, Adèle s'accroche à l'illusion délirante d'être aimée.

Aveuglée par sa passion destructrice et dans une tentative désespérée de le conquérir, Adèle s'invente des vies, ment à ses parents (notamment sur un mariage imaginaire), et s'isole, s'enfonçant progressivement dans la folie. Elle utilise l'écriture (basée sur son journal intime) pour exprimer son idée fixe.

Le film est le portrait d'une passion amoureuse absolue, obsessionnelle et non réciproque qui mène à la destruction et à la folie.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Cinéma, Vendredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Quotidien&quot; mercredi 8 octobre 2025, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

"Quotidien" mercredi 8 octobre 2025, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

08 octobre 2025 - 18:11

Sur le même thème...

&quot;Un ticket pour l'espace&quot; avec Kad Merad & Olivier Baroux à revoir sur NOVO 19 jeudi 9 octobre 2025

"Un ticket pour l'espace" avec Kad Merad & Olivier Baroux à revoir sur NOVO 19 jeudi 9 octobre 2025

08 octobre 2025 - 15:37

A ne pas manquer...

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 8 octobre 2025, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

"La grande librairie" mercredi 8 octobre 2025, les invités reçus par A…

06 octobre 2025 - 18:48 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...