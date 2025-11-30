"Harry Potter et les Reliques de la Mort" partie 1 à revoir sur TF1 mardi 2 décembre 2025 (vidéo)

La saga Harry Potter se poursuit sur TF1 mardi 2 décembre 2025 avec la diffusion, à 21:10, du 6ème volet : "Harry Potter et les Reliques de la Mort" partie 1 réalisé par David Yates, sorti en 2010.

L'histoire en quelques lignes...

Harry, Ron et Hermione décident de se lancer dans la quête de la destruction des horcruxes.

À la suite du départ des Dursley, les amis de Harry ainsi qu’une partie des membres de l’Ordre du Phénix se rendent au 4, Privet Drive afin d'emmener Harry au Terrier, en sécurité. Pour cela, ils expliquent un plan à Harry au cours duquel il y aurait sept Harry Potter à l'aide du Polynectar, ce qui préservera le vrai Harry en cas d'attaque, imminente selon Maugrey Fol Œil.

Au cours de la bataille, Hedwige (la chouette de Harry) est atteinte par un sortilège et meurt en protégeant son maître, ce qui révèle aux mangemorts qui est le véritable Harry.

Après avoir échappé de peu à Voldemort, Harry et Hagrid réussissent à atteindre le Terrier en passant les protections qui ont été mis en place par l'Ordre pour le protéger. Les autres reviennent petit à petit. Mais les nouvelles ne sont pas très bonnes : George a perdu une oreille au cours de l'affrontement et ils apprennent par Bill Weasley la mort de Maugrey Fol Œil.

Alors que Poudlard se retrouve attaquée de tous les côtés, Harry et Voldemort vont se livrer un combat sans merci...