"Comme des rois" avec Kad Merad à revoir sur France 4 jeudi 4 décembre 2025 (vidéo)

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 2 décembre 2025 194
Jeudi 4 décembre 2025 à 21:05, France 4 vous proposera de revoir "Comme des rois", un film de Xabi Molia avec Kad Merad et Kacey Mottet Klein.

L'histoire en quelques lignes...

Joseph (Kad Merad) est un petit escroc qui enchaîne les arnaques pour survivre au quotidien. Il vit avec son fils Micka (Kacey Mottet Klein), qu’il implique malgré lui dans ses combines. Entre les démarchages frauduleux de porte-à-porte et les magouilles improvisées, Joseph fait tout pour garder la tête hors de l’eau, mais son activité lui attire autant de problèmes que de petites victoires.

Micka, lui, rêve d’une vie plus stable et tente de prendre ses distances, tout en restant loyal envers son père. Leur relation, teintée d’affection mais aussi de tensions et de contradictions, est au cœur du film. Lorsque les manœuvres de Joseph dérapent, père et fils devront affronter les conséquences de leurs choix et se demander jusqu’où ils sont prêts à aller pour rester ensemble.

Une comédie dramatique tendre et sociale, qui mélange humour, petits trafics et émotion autour d’un duo père-fils touchant.
Suivez nous...