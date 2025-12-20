recherche
Cinéma

Le film "Princesse Mononoké" du Studio Ghibli sur France 4 lundi 22 décembre 2025

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 20 décembre 2025 116
Le film "Princesse Mononoké" du Studio Ghibli sur France 4 lundi 22 décembre 2025

Lundi 22 décembre 2025 à 21:05, France 4 diffusera "Princesse Mononoké", un chef-d'œuvre de Hayao Miyazaki et du Studio Ghibli, une épopée fantastique située dans le Japon médiéval.

L'histoire en quelques lignes...

Ashitaka, jeune prince de la tribu recluse des Emishi, se voit contraint de tuer un sanglier devenu un démon corrompu pour sauver son village. Bien que victorieux, il est frappé par une malédiction qui se manifeste par une marque sombre sur son bras, lui conférant une force surnaturelle mais le condamnant à une mort lente. Poussé par la sage du village, il part vers l’ouest pour découvrir la source de cette souillure et chercher une guérison impossible, espérant porter sur le monde un regard sans haine.

Son voyage le mène au cœur d’une guerre totale entre la civilisation industrielle et les forces primordiales de la forêt. D’un côté, Dame Eboshi dirige la Forge, une cité fortifiée où elle fabrique des armes à feu et offre une dignité aux marginaux, au prix d’une déforestation massive. De l’autre, les divinités de la nature luttent pour leur survie, menées par la déesse-louve Moro et sa fille adoptive humaine, San. Cette dernière, que les humains surnomment la Princesse Mononoké, rejette son humanité pour protéger son foyer sylvestre avec une férocité sauvage.

Au centre de ce chaos, Ashitaka devient le médiateur involontaire. Son destin bascule lorsqu'il rencontre le Dieu-Cerf, une entité souveraine capable de donner la vie ou de la reprendre d'un simple pas. Alors que les tensions culminent, une expédition humaine soutenue par l'Empereur cherche à décapiter le Dieu-Cerf pour s’emparer de son secret d’immortalité.

Publié dans Cinéma, Jeunesse, Lundi
