"Bullitt" avec Steeve Mc Queen et Robert Vaughn à revoir sur France 5 vendredi 23 janvier 2026

Vendredi 23 janvier 2026 à 21:00, France 5 vous proposera de revoir "Bullitt", un film de Peter Yates sorti en 1968 avec Steeve Mc Queen, Robert Vaughn.

L'histoire en quelques lignes...

Le lieutenant de police de San Francisco, Frank Bullitt, est chargé par l'ambitieux politicien Walter Chalmers (Robert Vaughn) de protéger un témoin capital : Johnny Ross, un ancien membre de la mafia de Chicago prêt à témoigner contre ses pairs.

L'affaire tourne au drame dès la première nuit : des tueurs à gages s'introduisent dans la chambre d'hôtel et blessent grièvement Ross ainsi qu'un policier. Ross finit par mourir à l'hôpital.

Plutôt que d'avouer l'échec de la mission, Bullitt décide de cacher la mort du témoin pour poursuivre son enquête en toute discrétion, défiant ainsi Chalmers qui cherche avant tout à se faire valoir politiquement.