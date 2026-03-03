"Le coeur des hommes 3" à revoir sur NOVO19 jeudi 5 mars 2026 (vidéo)

Jeudi 5 mars 2026 à 21:10, NOVO19 rediffusera "Le Cœur des hommes 3", qui clôture la célèbre saga sur l'amitié masculine réalisée par Marc Esposito.

L'histoire en quelques lignes...

Quelques années après la deuxième volet, Alex, Antoine et Manu sont toujours inséparables, mais ils doivent composer avec l'absence de Jeff, parti vivre dans le Sud. Ils font alors la connaissance de Jean (Éric Elmosnino), un solitaire un peu bourru mais attachant, qui finit par intégrer leur cercle d'amis.

Le film explore la cinquantaine et les nouveaux défis qui l'accompagnent :

Alex (Marc Lavoine), toujours aussi séducteur, continue de jongler avec ses conquêtes tout en essayant de maintenir un lien avec ses enfants. Il reste le pilier "flambeur" mais fragile du groupe.

Antoine (Bernard Campan) cherche une certaine stabilité après ses déboires sentimentaux passés. On le suit dans ses questionnements sur l'engagement et sa place au sein de sa famille.

Manu (Jean-Pierre Darroussin), toujours fidèle à lui-même, apporte sa sagesse et son humour pince-sans-rire, tout en gérant son commerce et sa vie de couple avec plus de sérénité.

Jean (Éric Elmosnino), nouveau venu, apporte un vent de fraîcheur. Il traverse ses propres galères personnelles, ce qui permet aux trois autres de redécouvrir le plaisir de la solidarité et de l'entraide.