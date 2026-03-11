"Elle boit pas, elle fume pas, elle drague pas, mais... elle cause !" sur France 5 vendredi 13 mars 2026

Vendredi 13 mars 2026 à 21:05, France 5 rediffusera "Elle boit pas, elle fume pas, elle drague pas, mais... elle cause !", une comédie culte de Michel Audiard sortie en 1970.

L'histoire en quelques lignes...

Germaine, dite Mémène, femme de ménage au-dessus de tout soupçon, n'a qu'un défaut, dont elle use avec naïveté ou machiavélisme : elle parle trop.

Elle a trois employeurs : Francine Marquette, conseillère psychologique à la télévision, Lhiétard, caissier de banque libidineux, et Phalempin, tout dévoué à un patronage de quarante enfants. Tout en époussetant, Mémène surprend des secrets. Francine, qui est sur le point d'épouser un ministre, a participé dans sa jeunesse à des ballets roses. Lhiétard a puisé dans la caisse, et Phalempin chante tous les soirs, travesti en femme, dans un cabaret borgne.

Les bavardages de Mémène informent chacun de ses employeurs des secrets mal gardés des autres...