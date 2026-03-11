"Danse avec les stars" vendredi 13 mars 2026 sur TF1, le prime des frissons

Vendredi 13 mars 2026 à 21:10 sur TF1, Camille Combal présentera le sixième prime de "Danse avec les stars" dans lequel les personnalités vont devoir faire frissonner les juges à l'occasion de ce vendredi 13...

Cette semaine, la compétition "Danse avec les stars" reprend de plus belle après l'élimination de l'acteur américain Ian Ziering.

Pour les couples toujours en lice, ce nouveau prime sera celui de toutes les superstitions. Vendredi 13 oblige, ça va frissonner sur le parquet !

Les personnalités pourront toujours croiser les doigts, il leur faudra bien plus que de la chance pour faire frémir les juges...

Qui sera dans le haut du classement ? Qui va quitter la compétition ?

"Danse avec les stars", la soirée frissons, vendredi 13 mars 2026 à 21:10 sur TF1.