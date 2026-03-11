recherche
Divertissements

"Danse avec les stars" vendredi 13 mars 2026 sur TF1, le prime des frissons

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 11 mars 2026 160
"Danse avec les stars" vendredi 13 mars 2026 sur TF1, le prime des frissons

Vendredi 13 mars 2026 à 21:10 sur TF1, Camille Combal présentera le sixième prime de "Danse avec les stars" dans lequel les personnalités vont devoir faire frissonner les juges à l'occasion de ce vendredi 13...

Cette semaine, la compétition "Danse avec les stars" reprend de plus belle après l'élimination de l'acteur américain Ian Ziering.

Pour les couples toujours en lice, ce nouveau prime sera celui de toutes les superstitions. Vendredi 13 oblige, ça va frissonner sur le parquet !

Les personnalités pourront toujours croiser les doigts, il leur faudra bien plus que de la chance pour faire frémir les juges...

Qui sera dans le haut du classement ? Qui va quitter la compétition ?

"Danse avec les stars", la soirée frissons, vendredi 13 mars 2026 à 21:10 sur TF1.

Dernière modification le mercredi, 11 mars 2026 10:49
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Divertissements, Vendredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Elle boit pas, elle fume pas, elle drague pas, mais... elle cause !&quot; sur France 5 vendredi 13 mars 2026

"Elle boit pas, elle fume pas, elle drague pas, mais... elle cause !" sur France 5 vendredi 13 mars 2026

11 mars 2026 - 11:38

Sur le même thème...

&quot;Voyage voyage, les stars chantent au Maroc&quot; sur France 3 vendredi 13 mars 2026

"Voyage voyage, les stars chantent au Maroc" sur France 3 vendredi 13 mars 2026

11 mars 2026 - 11:10

A ne pas manquer...

&quot;Envoyé Spécial&quot; jeudi 12 mars 2026 sur France 2, sommaire du magazine

"Envoyé Spécial" jeudi 12 mars 2026 sur France 2, sommaire du magazine…

10 mars 2026 - 10:43 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...