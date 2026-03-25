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"L'homme du train" avec Johnny Hallyday et Jean Rochefort sur France 5 vendredi 27 mars 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 25 mars 2026 145
"L'homme du train" avec Johnny Hallyday et Jean Rochefort sur France 5 vendredi 27 mars 2026

Vendredi 27 mars 2026 à 21:05, France 5 rediffusera "L'homme du train", un film de Patrice Leconte qui repose sur une rencontre improbable, presque onirique, entre deux hommes que tout oppose. C’est un huis clos feutré, porté par le duo iconique Jean Rochefort et Johnny Hallyday.

L'histoire en quelques lignes...

Dans une petite ville de province grise et calme, Milan (Johnny Hallyday), un aventurier taciturne et usé, descend d'un train. Il est là pour braquer la banque locale avec des complices qu'il doit retrouver quelques jours plus tard.

Souffrant d'un mal de tête, il entre dans une pharmacie où il rencontre Monsieur Manesquier (Jean Rochefort), un professeur de français à la retraite, bavard, cultivé et un brin fantaisiste. Constatant que l'hôtel est fermé, Manesquier propose spontanément à cet inconnu de l'héberger dans sa vaste demeure familiale, encombrée de souvenirs et de livres.

Pendant trois jours, les deux hommes vont s'observer, s'apprivoiser et, finalement, s'envier puis ils vont littéralement "échanger" leurs rôles de manière symbolique : Milan s'essaie à la lecture et aux chaussons, tandis que Manesquier s'exerce au tir et s'imagine en hors-la-loi.

Dernière modification le mercredi, 25 mars 2026 14:34
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