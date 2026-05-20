"Vive le camping" sans chichis chez les Ch'tis sur 6ter jeudi 21 mai 2026

Jeudi 21 mai 2026 à 21:10, Elodie Gossuin vous proposera de découvrir sur 6ter un numéro inédit du magazine "Vive le camping, vacances en famille" : « Un camping sans chichis chez les Ch'tis ».

À Berck, dans les Hauts-de-France, le camping Belle Dune est une institution familiale. Aux commandes de cette fenêtre grande ouverte sur la Côte d'Opale depuis 1998, Jacques-Olivier Debut perpétue l’héritage de ses parents. Aujourd’hui, c’est son propre fils, 18 ans, qui a rejoint l’aventure. Ici, tout le monde se connaît : maîtres-nageurs à la piscine, serveurs du restaurant, animateurs en pleine découverte du métier… Une petite équipe soudée, logée sur place, qui donne le ton chaque été.

Maxime, l’animateur en chef, forme trois jeunes recrues pleines d’énergie, bien décidées à faire vibrer les vacanciers. Tous les soirs, spectacles et animations rassemblent familles, ados et habitués du camping. Moment fort de l’été : la grande "tournée des stars", avec, en tête d’affiche cette année, Julien Lepers.

Les campeurs viennent principalement du nord de la France ou de Belgique, à deux heures de route maximum. Ici, on vient pour respirer, profiter de la plage, du centre équestre… et peut-être apercevoir les phoques de la baie.

Belle Dune, c’est un air de vacances sans chichi, mais chez les Ch'tis et avec beaucoup de cœur.