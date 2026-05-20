recherche
Magazines

"Vive le camping" sans chichis chez les Ch'tis sur 6ter jeudi 21 mai 2026

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 20 mai 2026 234
"Vive le camping" sans chichis chez les Ch'tis sur 6ter jeudi 21 mai 2026

Jeudi 21 mai 2026 à 21:10, Elodie Gossuin vous proposera de découvrir sur 6ter un numéro inédit du magazine "Vive le camping, vacances en famille" : «  Un camping sans chichis chez les Ch'tis ».

À Berck, dans les Hauts-de-France, le camping Belle Dune est une institution familiale. Aux commandes de cette fenêtre grande ouverte sur la Côte d'Opale depuis 1998, Jacques-Olivier Debut perpétue l’héritage de ses parents. Aujourd’hui, c’est son propre fils, 18 ans, qui a rejoint l’aventure. Ici, tout le monde se connaît : maîtres-nageurs à la piscine, serveurs du restaurant, animateurs en pleine découverte du métier… Une petite équipe soudée, logée sur place, qui donne le ton chaque été.

Maxime, l’animateur en chef, forme trois jeunes recrues pleines d’énergie, bien décidées à faire vibrer les vacanciers. Tous les soirs, spectacles et animations rassemblent familles, ados et habitués du camping. Moment fort de l’été : la grande "tournée des stars", avec, en tête d’affiche cette année, Julien Lepers.

Les campeurs viennent principalement du nord de la France ou de Belgique, à deux heures de route maximum. Ici, on vient pour respirer, profiter de la plage, du centre équestre… et peut-être apercevoir les phoques de la baie.

Belle Dune, c’est un air de vacances sans chichi, mais chez les Ch'tis et avec beaucoup de cœur.

Dernière modification le mercredi, 20 mai 2026 10:41
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Jeudi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Mask Singer&quot; vendredi 22 mai 2026 sur TF1, spéciale Tour du Monde

"Mask Singer" vendredi 22 mai 2026 sur TF1, spéciale Tour du Monde

20 mai 2026 - 11:33

Sur le même thème...

&quot;Vintage Mecanic&quot; : restauration d'une Fiat Panda 4x4 sur RMC Découverte jeudi 21 mai 2026

"Vintage Mecanic" : restauration d'une Fiat Panda 4x4 sur RMC Découverte jeudi 21 mai 2026

20 mai 2026 - 11:11

A ne pas manquer...

&quot;Envoyé Spécial&quot; jeudi 21 mai 2026 sur France 2, sommaire du magazine

"Envoyé Spécial" jeudi 21 mai 2026 sur France 2, sommaire du magazine…

19 mai 2026 - 09:18 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...