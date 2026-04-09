Le film "Mandibules" de Quentin Dupieux rediffusé sur France 4 samedi 11 avril 2026

Samedi 11 avril 2026 à 21:00, France 4 rediffusera "Mandibules", une comédie absurde et solaire réalisée par Quentin Dupieux.

L'histoire en quelques lignes...

Jean-Gab et Manu, deux amis très simples d'esprit et sans le sou, acceptent une mission mystérieuse : livrer une valise à un destinataire inconnu en échange de 500 euros. Pour ce faire, ils volent une vieille voiture délabrée.

Leur plan déraille rapidement lorsqu'ils découvrent, coincée dans le coffre de la voiture, une mouche géante de la taille d'un chien.

Plutôt que de paniquer, les deux compères y voient une opportunité en or. Ils décident de ne pas livrer la valise et de s'isoler pour dresser la mouche (qu'ils nomment Dominique) afin qu'elle puisse braquer des banques ou voler de la nourriture pour eux.

Avec : Grégoire Ludig, David Marsais, Adèle Exarchopoulos, India Hair, Roméo Elvis et Coralie Russier.