"La folie du camping-car : des vacances pas comme les autres" sur RMC Story jeudi 28 mai 2026

Jeudi 28 mai 2026 à 21:10, RMC Story diffusera le 17ème épisode de la série documentaire "La folie du camping-car : des vacances pas comme les autres".

C'est la nouvelle star de nos routes, le compagnon de nos vacances. Le camping-car incarne la liberté et le voyage itinérant, avec la possibilité de s'arrêter au gré des paysages et des couchers de soleil.

Chaque année, plus de 100 000 véhicules sont vendus et près d'1,5 million de Français choisissent ces escapades en maisons roulantes. Il faut compter environ 60 000 euros pour un modèle neuf, mais il y en a pour tous les goûts et tous les budgets.

Dans la famille des camping-caristes, on retrouve les traditionnels, les adeptes de combis et de vans, et les amateurs de démesure.

Épisode 17

Camping-car, van, fourgon, ou encore bus aménagés, les Français n’ont jamais autant plébiscité les vacances itinérantes. Voyager en maison roulante, c’est aussi la possibilité de longues escapades, toujours plus loin, toujours plus longtemps.

Un rêve que Frantz et Anne ont réalisé. Depuis dix ans, c’est à bord de ce drôle d’engin qu’ils parcourent le monde. Cette année, c’est une nouvelle fois au cœur du désert marocain qu’ils vont poser leur quatre roues. Une escapade qui ne sera pas de tout repos...

Jennyfer et Vivien ont opté pour un camping-car traditionnel. Depuis deux ans, chaque week-end et chaque vacance sont l’occasion d’assouvir leur passion du voyage et des grands espaces. Cette fois, c’est avec un couple d’ami, Nicolas et Laëtitia qu’ils partent à la découverte des Saintes Marie de la Mer. Des vacances hautes en couleur. De quoi leur donner le goût d’une nouvelle vie.

Vivre la grande aventure, hors des sentiers battus et en pleine nature, c'est la devise d’Aurélie, Antoine et leurs 3 enfants. Cette année, ils quittent la Charente-Maritime pour partir à la découverte de l’Espagne à bord de leur tout van aménagé. Leur objectif, vivre des vacances sous le signe du retour aux sources, loin de la civilisation. Mais, qui leur réserve quelques surprises...

Découvrez les vacances les plus insolites en itinérance, qu’elles soient en van aménagé, en camping-car classique ou en véhicule insolite… et comment certains d’entre nous réalisent leur rêve… de liberté…