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"Super-héros malgré lui" de Philippe Lacheau rediffusé sur TF1 dimanche 12 avril 2026 (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 10 avril 2026 78
"Super-héros malgré lui" de Philippe Lacheau rediffusé sur TF1 dimanche 12 avril 2026 (vidéo)

Dimanche 12 avril 2026 à 21:10, TF1 diffusera le film "Super-héros malgré lui" coécrit, coproduit et réalisé par Philippe Lacheau, sorti en 2021. Le film parodie ouvertement l'univers des comics, particulièrement Marvel et DC.

L'histoire en quelques lignes...

Cédric Dugimont est un acteur malchanceux luttant pour se faire un nom après avoir fait la promotion de préservatifs de petite taille dans des publicités.

Un jour, on lui propose le rôle principal dans un film de super-héros intitulé "Badman" après que le premier choix du réalisateur a été accidentellement tué en célébrant l'annonce initiale. Après des mois d'entraînement intense, Cédric commence le tournage avec l'acteur renommé Alain Belmont, qui joue le clown, l'ennemi juré de Badman.

Après le premier jour de tournage, Cédric est informé que son père, le chef de la police Michel, s'est effondré soudainement. Toujours vêtu de son costume de Badman sous une veste, il prend la Badmobile et se précipite à l'hôpital, mais un explosif de décor défectueux dans le coffre le fait traverser une banque.

Cédric se réveille et souffre d'amnésie, mais en voyant les accessoires du film à l'intérieur de la voiture, il est convaincu qu'il est Badman et attaque deux policiers près du lac avant de disparaître...

Avec : Philippe Lacheau (Cédric), Julien Arruti (Seb), Tarek Boudali (Adam), Elodie Fontan (Eléonore).
Dernière modification le vendredi, 10 avril 2026 09:58
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