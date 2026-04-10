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"Alliés" avec Brad Pitt et Marion Cotillard à revoir sur Arte dimanche 12 avril 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 10 avril 2026 160
"Alliés" avec Brad Pitt et Marion Cotillard à revoir sur Arte dimanche 12 avril 2026

Dimanche 12 avril 2026 à 21:00, Arte vous proposera de revoir "Alliés", un film d’action romanesque, écho au légendaire "Casablanca" de Michael Curtiz avec Brad Pitt et Marion Cotillard.

L'histoire en quelques lignes...

Casablanca, 1942. Après avoir été parachuté en plein désert, l’espion canadien Max Vatan a rendez-vous dans un cabaret avec Marianne Beauséjour.

Auprès des connaissances de la jeune femme, exfiltrée incognito de Dieppe après le démantèlement de son réseau de résistance, Max doit se faire passer pour son mari. Tous deux sont chargés d’exécuter l’ambassadeur allemand au Maroc pour le compte de la Direction des opérations spéciales de Londres. Pour l’approcher, ils parviennent à obtenir une invitation à sa prochaine réception…

Mensonges et pièges

Réunis par une mission commune, Max (Brad Pitt) et Marianne (Marion Cotillard) peaufinent leur couverture en feignant de s’aimer avant de s’éprendre vraiment l’un de l’autre. Mais lorsque la grande histoire est en marche, quelle place donner aux sentiments ? Et les êtres que l’on chérit sont-ils vraiment ceux qu’ils prétendent être ?

Après les ruses et les scènes d’action spectaculaires de la première partie, l’habile Robert Zemeckis (La mort vous va si bien, la trilogie Retour vers le futur…) s’invite dans l’intimité du couple, troublée par l’irruption du doute et de la trahison, avec une référence discrète au mythique Casablanca de Michael Curtiz.

De la cité marocaine, où flotte le drapeau nazi, à Londres sous le Blitz, les mensonges et les pièges pimentent une intrigue romanesque portée par un duo de stars au glamour hollywoodien.
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