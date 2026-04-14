recherche
Cinéma

Inédit, le film "Comme un lundi" diffusé sur France 4 jeudi 16 octobre 2026

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 14 avril 2026 165
Inédit, le film "Comme un lundi" diffusé sur France 4 jeudi 16 octobre 2026

Jeudi 16 avril 2026 à 21:00, France 4 diffusera "Comme un lundi", une comédie grinçante inédite où le cauchemar du lundi se répète encore et encore.

L'histoire en quelques lignes...

Les employés d'une petite agence de publicité à Tokyo qui enchaînent les nuits blanches pour boucler un projet crucial sont épuisés.

Le problème ? Ils se rendent compte qu'ils revivent sans cesse la même semaine, du lundi au dimanche.

Chaque lundi matin, tout recommence à l'instant précis où un pigeon vient percuter la vitre du bureau.

Entre deux rendez-vous client, réussiront-ils à trouver la sortie ?

Avec : Wan Marui, Makita Sports, Yûgo Mikawa, Kohki Osamura, Kotaro Yagi...

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Cinéma, Jeudi
Retour en haut

L'info TV en continu

Nouvel inédit de &quot;Vis ma vie&quot; jeudi 16 avril 2026 sur NOVO 19 avec Olivier Delacroix

Nouvel inédit de "Vis ma vie" jeudi 16 avril 2026 sur NOVO 19 avec Olivier Delacroix

14 avril 2026 - 11:38

Sur le même thème...

Inédit : &quot;Cocorico&quot; avec Christian Clavier et Didier Bourdon sur M6 jeudi 16 avril 2026 (vidéo)

Inédit : "Cocorico" avec Christian Clavier et Didier Bourdon sur M6 jeudi 16 avril 2026 (vidéo)

14 avril 2026 - 10:37

A ne pas manquer...

&quot;Envoyé Spécial&quot; jeudi 16 avril 2026 sur France 2, sommaire du magazine

"Envoyé Spécial" jeudi 16 avril 2026 sur France 2, sommaire du magazin…

14 avril 2026 - 09:41 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...