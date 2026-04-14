Inédit, le film "Comme un lundi" diffusé sur France 4 jeudi 16 octobre 2026

L'histoire en quelques lignes...
Les employés d'une petite agence de publicité à Tokyo qui enchaînent les nuits blanches pour boucler un projet crucial sont épuisés.
Le problème ? Ils se rendent compte qu'ils revivent sans cesse la même semaine, du lundi au dimanche.
Chaque lundi matin, tout recommence à l'instant précis où un pigeon vient percuter la vitre du bureau.
Entre deux rendez-vous client, réussiront-ils à trouver la sortie ?
Avec : Wan Marui, Makita Sports, Yûgo Mikawa, Kohki Osamura, Kotaro Yagi...