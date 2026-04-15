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"Le gorille vous salue bien" avec Lino Ventura à revoir sur France 5 vendredi 17 avril 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 15 avril 2026 148
"Le gorille vous salue bien" avec Lino Ventura à revoir sur France 5 vendredi 17 avril 2026

Vendredi 17 avril 2026 à 21:05, France 5 vous proposera de revoir "Le gorille vous salue bien", un classique du cinéma d'espionnage réalisé en 1958 par Bernard Borderie avec Lino Ventura dans l'un de ses premiers grands rôles.

L'histoire en quelques lignes...

Géo Paquet, surnommé « le Gorille », est un agent des services secrets français au physique imposant et au caractère brutal mais efficace. Il est chargé d’une mission délicate : protéger un savant allemand qui détient des informations sensibles et qui pourrait être la cible d’espions.

Au cours de sa mission, le Gorille se retrouve mêlé à une série de situations dangereuses et souvent comiques, affrontant des ennemis étrangers, des complots et des trahisons.

Malgré sa manière directe et parfois violente, il fait preuve d’ingéniosité et de loyauté pour mener à bien sa mission.

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