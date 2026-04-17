recherche
Cinéma

"Le sens de la famille" avec Franck Dubosc & Alexandra Lamy sur France 2 dimanche 19 avril 2026 (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 17 avril 2026 145
"Le sens de la famille" avec Franck Dubosc & Alexandra Lamy sur France 2 dimanche 19 avril 2026 (vidéo)

Dimanche 19 avril 2026 à 21:10, France 2 rediffusera "Le sens de la famille", un film réalisé par Jean-Patrick Benes, sortie en 2021, avec Franck Dubosc et Alexandra Lamy.

L'histoire en quelques lignes...

Un soir, alors qu'ils sont en vacances dans un parc d'attractions, Sophie, infirmière désemparée aide sa fille Chacha à réaliser un devoir de mathématiques.

Son autre fille, Valentine, 16 ans, est sur son téléphone portable. Alain, le papa, dort dans la chambre parentale. Léo, le fils, est dans le salon. Chacha avoue à sa mère que son frère (Léo) se drogue.

Ensuite, pendant la nuit, leurs esprits sont transférés dans le corps de quelqu'un d'autre...

Chacha, est dans le corps de Papa, Papa dans le corps de son ado de fils, le fils dans le corps de la grande sœur, la grande sœur dans le corps de la mère, et la mère dans le corps de Chacha

Vous n’avez pas suivi ? Eux non plus. Et ce n’est que le début...

Avec : Franck Dubosc (Alain), Alexandra Lamy (Sophie), Christiane Millet (Mamie Thérèse), Rose de Kervenoaël (Chacha), Mathilde Roehrich (Valentine), Nils Othenin-Girard (Léo), Artus (Christophe), Jackie Berroyer (Roger).
Dernière modification le vendredi, 17 avril 2026 09:56
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Cinéma, Dimanche
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Palestine, une histoire&quot; série documentaire inédite diffusée sur France 5 dimanche 19 avril 2026

"Palestine, une histoire" série documentaire inédite diffusée sur France 5 dimanche 19 avril 2026

17 avril 2026 - 10:14

Sur le même thème...

Inédit : &quot;Une année difficile&quot; avec Pio Marmaï & Jonathan Cohen sur TF1 dimanche 19 avril 2026 (vidéo)

Inédit : "Une année difficile" avec Pio Marmaï & Jonathan Cohen sur TF1 dimanche 19 avril 2026 (vidéo)

17 avril 2026 - 09:35

A ne pas manquer...

Sommaire de &quot;50' Inside&quot; samedi 18 avril 2026 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine

Sommaire de "50' Inside" samedi 18 avril 2026 sur TF1, les report…

17 avril 2026 - 09:25 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...