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"Un p'tit truc en plus" d'Artus sera diffusé sur M6 jeudi 23 avril 2026 (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 21 avril 2026 106
"Un p'tit truc en plus" d'Artus sera diffusé sur M6 jeudi 23 avril 2026 (vidéo)

Inédit en clair à la télévision, le film "Un p'tit truc en plus" d'Artus sera diffusé en première exclusivité sur M6 jeudi 23 avril 2026 à 21:10. Une comédie humaine qui a conquis des millions de spectateurs par sa justesse et son humour à sa sortie au cinéma.

L'histoire en quelques lignes...

Pour échapper à la police après un cambriolage qui a mal tourné, un fils (Artus) et son père (Clovis Cornillac) n'ont d'autre choix que de se cacher. Le hasard les mène devant un bus sur le départ pour une colonie de vacances.

Le fils se fait alors passer pour un jeune en situation de handicap et son père pour son éducateur spécialisé. Le duo se retrouve embarqué dans un gîte à la campagne avec un groupe de jeunes adultes porteurs de handicap mental et leurs véritables encadrants.

Le père et le fils doivent improviser chaque minute pour ne pas être démasqués, ce qui donne lieu à des situations absurdes et hilarantes.

Ce qui ne devait être qu'une planque temporaire se transforme en une expérience humaine bouleversante. Au contact des pensionnaires, les deux malfrats vont apprendre la patience, l'empathie et découvrir que le "petit truc en plus" n'est pas forcément là où on l'attend...

Avec : Artus (Paulo / Sylvain), Clovis Cornillac (La Fraise / Orpi), Alice Belaïdi (Alice), Marc Riso (Marc), Céline Groussard (Céline), Gad Abecassis (Gad), Ludovic Boul (Ludovic), Stanislas Carmont (Alexandre), Marie Colin (Marie), Mayane-Sarah El Baze (Mayane), Thibaut Conan (Thibaut), Théophile Leroy (Théophile), Boris Pitoëff (Boris), Sofian Ribes (Sofian), Arnaud Toupense (Arnaud), Benjamin Vandewalle (Benjamin).
Dernière modification le mardi, 21 avril 2026 12:10
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