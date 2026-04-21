recherche
Cinéma

Le film "Bob Marley : One Love" sera diffusé sur M6 mardi 12 mai 2026 (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 21 avril 2026 162
Le film "Bob Marley : One Love" sera diffusé sur M6 mardi 12 mai 2026 (vidéo)

Inédit en clair à la télévision, "Bob Marley : One Love", le film biographique de Reinaldo Marcus Green qui se concentre sur une période charnière de la vie de l'artiste, plutôt que de retracer toute son existence de la naissance à la mort, sera diffusé sur M6 mardi 12 mai 2026 à 21:10.

L'histoire en quelques lignes...

L’auteur-compositeur-interprète jamaïcain Bob Marley surmonte de nombreuses épreuves pour devenir l'une des figures les plus emblématiques de la musique reggae à l'échelle mondiale.

À travers ses luttes personnelles et sociales, il façonne un son révolutionnaire qui transcende les frontières et inspire des générations.

Son parcours, marqué par sa passion pour la musique et son engagement politique, l'amène à créer des hymnes intemporels qui restent ancrés dans l'histoire de la musique.

Avec :! Kingsley Ben-Adir (Bob Marley), Lashana Lynch (Rita Marley), James Norton (Chris Blackwell), Tosin Cole (Tyrone Downie), Umi Myers (Cindy Breakspeare), Anthony Welsh (Don Taylor)
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Cinéma
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Renaud, à cœur perdu&quot;, un document inédit diffusé sur France 2 mardi 12 mai 2026

"Renaud, à cœur perdu", un document inédit diffusé sur France 2 mardi 12 mai 2026

21 avril 2026 - 16:27

Sur le même thème...

&quot;Un p'tit truc en plus&quot; d'Artus sera diffusé sur M6 jeudi 23 avril 2026 (vidéo)

"Un p'tit truc en plus" d'Artus sera diffusé sur M6 jeudi 23 avril 2026 (vidéo)

21 avril 2026 - 12:09

A ne pas manquer...

&quot;Envoyé Spécial&quot; jeudi 23 avril 2026 sur France 2, sommaire du magazine

"Envoyé Spécial" jeudi 23 avril 2026 sur France 2, sommaire du magazin…

21 avril 2026 - 10:39 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...