Le film "Bob Marley : One Love" sera diffusé sur M6 mardi 12 mai 2026 (vidéo)

Inédit en clair à la télévision, "Bob Marley : One Love", le film biographique de Reinaldo Marcus Green qui se concentre sur une période charnière de la vie de l'artiste, plutôt que de retracer toute son existence de la naissance à la mort, sera diffusé sur M6 mardi 12 mai 2026 à 21:10.

L'histoire en quelques lignes...

L’auteur-compositeur-interprète jamaïcain Bob Marley surmonte de nombreuses épreuves pour devenir l'une des figures les plus emblématiques de la musique reggae à l'échelle mondiale.

À travers ses luttes personnelles et sociales, il façonne un son révolutionnaire qui transcende les frontières et inspire des générations.

Son parcours, marqué par sa passion pour la musique et son engagement politique, l'amène à créer des hymnes intemporels qui restent ancrés dans l'histoire de la musique.

Avec :! Kingsley Ben-Adir (Bob Marley), Lashana Lynch (Rita Marley), James Norton (Chris Blackwell), Tosin Cole (Tyrone Downie), Umi Myers (Cindy Breakspeare), Anthony Welsh (Don Taylor)