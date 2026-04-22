"Flic Story" avec Alain Delon à revoir sur France 5 vendredi 24 avril 2026

Vendredi 24 avril 2026 à 21:05, France 5 vous proposera de revoir "Flic Story", un film de Jacques Deray considéré comme l'un des polars les plus solides de la carrière d'Alain Delon.

L'histoire en quelques lignes...

L'inspecteur Roger Borniche (Alain Delon), un policier aux méthodes humanistes qui refuse de porter une arme, se voit confier une mission de la plus haute importance : capturer Émile Buisson (Jean-Louis Trintignant).

Buisson est un criminel d'une dangerosité extrême. Évadé d'un asile psychiatrique, il est paranoïaque, impitoyable et n'hésite pas à abattre quiconque se met en travers de son chemin, y compris ses propres complices s'il les soupçonne de trahison.

Le film suit la longue et méticuleuse enquête de Borniche, qui dure trois ans. C'est un véritable jeu du chat et de la souris :

D'un côté, Borniche utilise la patience, les filatures et son réseau d'informateurs. De l'autre, Buisson multiplie les braquages sanglants et les exécutions, semant la terreur.

Borniche doit non seulement gérer la dangerosité de sa cible, mais aussi la pression de ses supérieurs et la concurrence entre les différents services de police qui veulent tous s'attribuer la capture de "l'ennemi public numéro 1".