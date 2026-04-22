"Grump" : une comédie douce-amère inédite diffusée sur Arte vendredi 24 avril 2026

Vendredi 24 avril 2026 à 20:55, Arte diffusera "Grump", une comédie douce-amère inédite de Mika Kaurismäki qui bataille avec finesse contre la déréliction de la famille moderne.

L'histoire en quelques lignes...

À la suite d'un accident, Grump, un vieil homme grincheux reclus dans l'arrière-pays finlandais, se désespère de voir partir à la casse sa vieille Escort 1972 rouge, à laquelle il tenait comme à la prunelle de ses yeux.

Pressé, pour se consoler, de retrouver le même modèle, il découvre via Internet qu'il en existe un en Allemagne. Partant aussitôt en expédition, il se voit vite rattrapé par sa naïveté.

Agressé et délesté de sa valise remplie d'argent, l’imprudent se réveille à l’hôpital, stupéfait : son frère Tarmo, qui s’était volatilisé cinquante ans plus tôt sans donner de nouvelles, se tient à son chevet. Les retrouvailles s’annoncent orageuses...

Familles à recomposer

Chapka démesurée vissée sur la tête, Grump, humeur d’ours blessé et valeurs conservatrices chevillées au corps, figure le type même de l’antihéros soudain en butte à une modernité de laquelle il a pris soin de se tenir à l'écart. Autant dire que son épopée allemande, qui débute par une arrivée en tracteur à l’aéroport avec une sacoche pleine de billets – il "n’aime pas l'argent en plastique" des cartes bleues –, va lui réserver quelques désagréments.

Au-delà d’un savoureux choc des générations, ce road-trip orchestré par Mika Kaurismäki, frère d’Aki, voyage avant tout dans l’histoire tourmentée d’une famille perdue à elle-même. Grump et ses fils, eux et leur famille, Grump et son frère Tarmo, ce dernier et sa fille : dans cette comédie douce-amère en marabout de ficelle, chacun a laissé les liens se distendre pour le malheur de tous.

Par l'entremise de son étonnant acteur Heikki Kinnunen, grognard éternellement insatisfait mais à la sensibilité moins revêche qu’il n’y paraît, Mika Kaurismäki prend position : s’éloigner de ses proches conduit parfois à passer à côté de l’essentiel...