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Inédit, le film "Cette musique ne joue pour personne" de Samuel Benchetrit diffusé sur France 4 samedi 25 avril 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 23 avril 2026 169
Inédit, le film "Cette musique ne joue pour personne" de Samuel Benchetrit diffusé sur France 4 samedi 25 avril 2026

Samedi 25 avril 2026 à 21:00, France 4 diffusera "Cette musique ne joue pour personne", comédie poétique et décalée inédite qui se déroule dans une ville portuaire du nord de la France.

L'histoire en quelques lignes...

Dans une ville portuaire du Nord, une bande de truands locaux voit ses certitudes vaciller sous l’assaut inattendu de la poésie et du théâtre. Loin des clichés du film de gangsters traditionnel, cette œuvre s’impose comme une fable mélancolique et tendrement absurde sur la sensibilité qui sommeille derrière les carrures les plus imposantes.

Le récit s’articule autour de Jeff, un chef de gang à la fois craint et respecté, dont le cœur flanche pour une caissière de supermarché. Pour la séduire, il entreprend une quête lyrique qui contamine peu à peu tout son entourage. Ses hommes de main, d’ordinaire plus prompts à briser des rotules qu’à déclamer des vers, se retrouvent embarqués dans des situations improbables, comme la répétition d’une pièce de théâtre sur le couple Sartre et Beauvoir. Ce décalage entre la violence supposée de leur quotidien et la délicatesse de leur éveil artistique crée une dynamique comique unique, où l’on rit autant de la maladresse des personnages que de la beauté de leur transformation.

Porté par un casting prestigieux — de François Damiens à Vanessa Paradis, en passant par Ramzy Bedia et Bouli Lanners — le film brille par son humanité. Chaque protagoniste, malgré sa rudesse apparente, cherche désespérément un moyen d’exprimer une émotion ou de combler une solitude.

Samuel Benchetrit filme ces "gros bras" avec une infinie tendresse, prouvant que l’art n’est pas une discipline réservée à une élite, mais un langage universel capable de réparer les âmes.
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