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"Papy fait de la résistance" à revoir sur France 2 dimanche 26 avril 2026 (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 24 avril 2026 199
"Papy fait de la résistance" à revoir sur France 2 dimanche 26 avril 2026 (vidéo)

Dimanche 26 avril 2026 à 21:10, France 2 vous proposera de voir ou de revoir le cultissime “Papy fait de la résistance”, film réalisé par Jean-Marie Poiré en 1983.

L'histoire en quelques lignes...

L'action du film se situe en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Héléna Bourdelle, dite « La Bourdelle », une célèbre cantatrice française d'avant-guerre, est l'épouse du maestro André Bourdelle. Ce dernier, engagé dans la Résistance française, est tué accidentellement par l'explosion d'une grenade.

À la suite de la défaite des armées françaises, la famille Bourdelle (qui est aussi composée du père d'André Bourdelle, connu sous le nom de « Papy ») voit son luxueux hôtel particulier parisien investi par les forces allemandes, leur domicile devenant la résidence du général allemand Hermann Spontz, transféré du front de l'Est. Alors qu'elle se plaint à la Kommandantur des excès commis par l'arrivée des Allemands chez eux, Mme Bourdelle, accompagnée de ses deux filles et de leur locataire Michel Taupin, aident par hasard un soldat britannique à s'évader et sont ensuite obligés de le cacher chez eux.

La famille, qui doit faire face à l'ancien concierge de l'Opéra Adolfo Ramirez, devenu agent de la Gestapo, est mieux considérée par leur occupant, le général Spontz, qui se liera avec Bernadette Bourdelle, l'une des filles d'Héléna. Mais il ignore que Guy-Hubert, le fils de la famille, coiffeur efféminé et apparemment poltron, est en fait l'insaisissable justicier français connu sous le nom de « Super-Résistant », recherché par les troupes allemandes.

Avec : Christian Clavier, Michel Galabru, Roland Giraud, Gérard Jugnot, Martin Lamotte, Dominique Lavanant, Jacqueline Maillan, Jacques Villeret.
Dernière modification le vendredi, 24 avril 2026 11:22
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