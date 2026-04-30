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"Les filles du docteur March" à revoir sur France 4 samedi 2 mai 2026 (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 30 avril 2026 113
"Les filles du docteur March" à revoir sur France 4 samedi 2 mai 2026 (vidéo)

Samedi 2 mai 2026 à 21:00, France 4 rediffusera "Les Filles du docteur March", un film dramatique américain écrit et réalisé par Greta Gerwig sorti en 2019, l'une des nombreuses adaptations du roman de Louisa May Alcott, paru en 1868.

L'histoire en quelques lignes...

Le film débute en 1868. Joséphine « Jo » March est enseignante à New York City. Elle rend visite à un éditeur et demande que l'on publie dans le journal une nouvelle soi-disant écrite par l'une de ses amies.

Amy, sa sœur, en séjour à Paris avec sa tante, retrouve son ami d'enfance Theodore « Laurie » Laurence et l'invite à une soirée pour le Réveillon du Nouvel An, où elle est exaspérée par son comportement, lui étant en état d'ébriété.

À New York, Jo rencontre Friedrich Bhaer, un professeur épris d'elle, mais il critique sévèrement ses écrits. Plus tard, Jo reçoit une lettre disant que l'état d'Elizabeth « Beth », sa plus jeune sœur, a empiré ; elle s'empresse de rentrer chez sa mère.
Dernière modification le jeudi, 30 avril 2026 12:14
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