"Les filles du docteur March" à revoir sur France 4 samedi 2 mai 2026 (vidéo)

L'histoire en quelques lignes...
Le film débute en 1868. Joséphine « Jo » March est enseignante à New York City. Elle rend visite à un éditeur et demande que l'on publie dans le journal une nouvelle soi-disant écrite par l'une de ses amies.
Amy, sa sœur, en séjour à Paris avec sa tante, retrouve son ami d'enfance Theodore « Laurie » Laurence et l'invite à une soirée pour le Réveillon du Nouvel An, où elle est exaspérée par son comportement, lui étant en état d'ébriété.
À New York, Jo rencontre Friedrich Bhaer, un professeur épris d'elle, mais il critique sévèrement ses écrits. Plus tard, Jo reçoit une lettre disant que l'état d'Elizabeth « Beth », sa plus jeune sœur, a empiré ; elle s'empresse de rentrer chez sa mère.