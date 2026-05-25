"Benedetta" avec Virginie Efira à revoir sur Arte mercredi 27 mai 2026 (vidéo)

Avec Virginie Efira, impériale, Paul Verhoeven s'empare du procès pour blasphème et saphisme intenté au XVIIe siècle par l'Église à l'une de ses abbesses. Un hommage facétieux et provocateur à la liberté du désir et aux films de genre à revoir sur Arte mercredi 27 mai 2026 à 21:00.

L'histoire en quelques lignes...

Dans la Toscane du début du XVIIe siècle, la petite Benedetta Carlini est confiée par ses riches parents au couvent des Théatines de Pescia.

Devenue jeune fille, par ailleurs fort belle, et animée d'une foi exaltée, elle voit le Christ lui apparaître et l'appeler à lui comme épouse lors de transes chargées de désir. L'arrivée au couvent de Bartolomea, une jeune novice qu'elle doit instruire des choses de la foi, et qui brûle de la convertir en retour aux mystères de la chair, accroît les émois de Benedetta.

Après un nouveau rêve christique, elle s'éveille les pieds et les mains profondément transpercés. Si la cauteleuse abbesse, Felicita, ne croit pas au caractère miraculeux des stigmates, le prévôt de la ville, lui, se prosterne avec empressement devant l'élue autoproclamée, espérant de lucratives retombées pour sa ville et, dans l'immédiat, une possible protection contre l'épidémie de peste qui ravage l’Italie.

D'après une histoire vraie

Tourné avant, mais sorti après l'épidémie de Covid-19, cet hommage tour à tour facétieux et baroque au genre dit de la "nonnesploitation", qui a fait les beaux jours de la série B, fait aussi un petit détour par L'exorciste, avec ce qu'il faut de sexe et de sang pour déconseiller formellement le film au jeune public.

S'inspirant moins librement qu'on pourrait croire du livre de l'historienne américaine Judith Brown, fondé sur les minutes du procès instruit par l'Église dans les années 1620 contre l'abbesse des Théatines (Sœur Benedetta, entre sainte et lesbienne ; Toscane, XVIIe siècle, Gallimard, 1987), Paul Verhoeven (Elle, Black Book...), qui pourfend le moralisme avec la même ardeur qu'il célèbre la souveraineté du désir – féminin en particulier –, s'amuse à faire planer le doute et le trouble.

Virginie Efira, impériale, endosse avec fougue toutes les ambiguïtés du personnage, et l’ensemble du casting se montre à sa hauteur, de Charlotte Rampling (l'abbesse déchue) à la jeune Daphné Patakia (l'initiatrice ingénue) en passant par Louise Chevillotte (la rivale pulvérisée) et Lambert Wilson (l'abject nonce du pape).