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Inédit : "Balle perdue 2" avec Alban Lenoir & Stefi Celma sur TF1 jeudi 28 mai 2026 (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 26 mai 2026 100
Inédit : "Balle perdue 2" avec Alban Lenoir & Stefi Celma sur TF1 jeudi 28 mai 2026 (vidéo)

Jeudi 28 mai 2026 à 21:10, TF1 diffusera "Balle perdue 2", la suite directe du film d'action à succès de Netflix et inédit en clair à la télévision, avec Alban Lenoir.

L'histoire en quelques lignes...

Après la mort de son mentor Charas, Lino (Alban Lenoir) et Julia (Stéfi Celma) prennent les rênes de la nouvelle unité de la brigade des stups. Mais Lino n’a pas tourné la page : il est obsédé par l'idée de retrouver Areski et Marco, les flics corrompus responsables de la mort de son frère et de son mentor.

Le point de bascule arrive lorsque Marco, le meurtrier de son frère, tente de négocier sa sortie de prison et une immunité en échange d'informations sur un gros réseau de trafic de drogue espagnol. Pour Lino, c'est hors de question que la justice laisse filer le tueur.

Prêt à tout, Lino kidnappe Marco directement sous le nez de la police pour aller le livrer lui-même aux autorités espagnoles, qui le recherchent activement. Une décision explosive qui le transforme à nouveau en fugitif.

Julia, refusant de le voir basculer dans l'illégalité, se lance à sa poursuite pour l'arrêter avant qu'il ne commette l'irréparable.
Dernière modification le mardi, 26 mai 2026 11:11
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