"Dans les yeux d'Olivier" : Maltraitance, les enfants du silence, mercredi 27 mai 2026 sur France 2

Mercredi 27 mai 2026 à 22:50, Olivier Delacroix vous proposera de découvrir un nouveau volet de sa collection documentaire "Dans les yeux d'Olivier" dont le thème sera la maltraitance des enfants.

Olivier Delacroix aborde des sujets sociétaux et sensibles. Il part à la rencontre de femmes et d'hommes au destin singulier et partage leur quotidien, reçoit leurs confidences.

Il pose un regard sur la société bien loin des stéréotypes et, avec tact et bienveillance, il rend la parole plus libre.

Dans cette nouvelle saison, anonymes et personnalités témoignent de leurs parcours. Ensemble, ils donnent à voir différentes facettes d’une expérience qu’ils ont en commun.

Maltraitance : les enfants du silence

En France, les violences faites aux enfants restent un fléau silencieux dont les chiffres ne faiblissent pas. Toutes les 3 minutes, un enfant est victime d’inceste, de viol ou d’agression sexuelle. Plus de 2 Français sur 10 déclarent avoir été victimes de maltraitances graves durant leur enfance. C’est autant d’adultes qui doivent ensuite faire face toute leur vie au traumatisme et aux conséquences de ces violences. Derrière ce constat accablant, se cache un déni collectif.

Bruno est un rescapé. Aîné d’une famille de cinq enfants, il a grandi dans la peur permanente des coups, muré dans le silence. Ce n’est qu’adulte, encouragé par sa femme, qu’il a trouvé la force de se confier.

Ana, elle, a subi l’inceste et les maltraitances physiques de son père de ses 4 ans jusqu’à ses 17 ans. Comme l’actrice Vahina Giocante, impossible à l’époque d’évoquer à leurs proches les sévices subis à la maison.

En juin 2019, Evaëlle, 11 ans, a mis fin à ses jours. Depuis six ans, ses parents Marie et Sebastien ont engagé un combat sans relâche pour que justice soit rendue et que les responsabilités soient reconnues, tout en œuvrant pour faire évoluer les lois sur le harcèlement scolaire.

Nathalie et Aline sont révoltés par la mort d'Aurélie, la fille aînée de Nathalie. Rouée de coups en pleine nuit dans une forêt par son ex-conjoint, la jeune femme a fini par tomber d’une falaise. Si l'homme s'était toujours montré excessivement possessif, personne n'avait imaginé que sa jalousie pourrait le conduire au pire…

Dans ce film, Olivier Delacroix donne la parole à ceux qui, enfants, ont souffert en silence sans jamais être ni écoutés, ni entendus.