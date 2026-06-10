"La leçon de piano" de Jane Campion à revoir sur France 5 vendredi 12 juin 2026 (vidéo)

Vendredi 12 juin 2026 à 21:05, France 5 vous proposera de revoir "La leçon de piano", le chef-d'œuvre de Jane Campion sorti en 1993 qui a marqué l'histoire du cinéma en décrochant la Palme d'or à Cannes.

L'histoire en quelques lignes...

Au milieu du XIXe siècle, Ada McGrath, une jeune Écossaise muette depuis l'enfance mais mère d'une petite fille nommée Flora, est envoyée en Nouvelle-Zélande pour un mariage arrangé avec Alisdair Stewart, un colon qu'elle ne connaît pas.

Ada n'a qu'une seule passion, sa voix et son exutoire : son piano.

Malheureusement, dès leur arrivée sur une plage isolée et sauvage, son nouveau mari refuse de transporter l'encombrant instrument jusqu'à leur maison et le laisse à l'abandon sur le sable. Désemparée, Ada trouve un allié inattendu en George Baines, un colon illettré qui a adopté les coutumes des Maoris.

Séduit par Ada, Baines rachète le piano et propose un marché secret à la jeune femme : elle pourra récupérer son piano, touche par touche, en échange de leçons... qui vont rapidement se transformer en un jeu de séduction charnel, complexe et passionné.