"Arrête avec tes mensonges" avec Guillaume de Tonquédec et Victor Belmondo sur France 4 samedi 13 juin 2026 (vidéo)

Samedi 13 juin 2026 à 21:05, France 4 diffusera "Arrête avec tes mensonges" un film sorti en 2013 adapté du roman autobiographique à succès de Philippe Besson.

L'histoire en quelques lignes...

Le célèbre romancier Stéphane Belcourt (Guillaume de Tonquédec) accepte de retourner dans sa région natale après des années d'absence, pour devenir le parrain du bicentenaire d'une célèbre marque de cognac.

Sur place, ce retour aux sources ravive des souvenirs douloureux et enfouis : c'est là qu'à l'âge de 17 ans, il a vécu son tout premier amour, secret et passionné, avec un autre garçon nommé Thomas.

Le choc est total lorsque Stéphane croise le chemin de Lucas (Victor Belmondo), le guide de l'événement qui s'avère être le fils de son premier amour. À travers Lucas, les secrets du passé vont refaire surface, confrontant Stéphane aux fantômes de sa jeunesse et aux vérités jamais dites.