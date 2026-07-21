"Eternité" avec Audrey Tautou & Mélanie Laurent à revoir sur France 4 jeudi 23 juillet 2026

Jeudi 23 juillet 2026 à 21:00, France 4 rediffusera "Eternité", une fresque généalogique impressionniste qui retrace, sur plus d'un siècle, la traversée de la vie, des amours, des naissances et des deuils de trois générations de femmes au sein d'une famille bourgeoise.

L'histoire en quelques lignes…

À la fin du XIXᵉ siècle, Valentine (Audrey Tautou) se marie à 20 ans avec Jules.

Au fil des décennies, nous suivons sa lignée : son fils Henri (Jérémie Renier) qui épouse Mathilde (Mélanie Laurent), et l'amie d'enfance de cette dernière, Gabrielle (Bérénice Bejo). À travers les époques, ces femmes affrontent le cours inexorable du temps.

Entre cérémonies, promenades dans de magnifiques jardins, éclats de joie à l'arrivée des enfants et chagrins dévastateurs causés par la perte d'êtres chers, la transmission de la vie devient leur plus grande victoire sur la mort, une forme d'éternité.

Audrey Tautou, Mélanie Laurent et Bérénice Bejo incarnent le cœur battant de cette fresque.

Plus qu'un drame historique, Eternité est une méditation visuelle sur la beauté éphémère du quotidien, la maternité et la mémoire familiale.