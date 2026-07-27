"La très très grande classe" avec Melha Bedia et Audrey Fleurot sur TF1 mercredi 29 juillet 2026 (vidéo)

L'histoire en quelques lignes...
Sofia, une prof de français complètement dépassée par ses élèves de collège, pense avoir enfin trouvé la porte de sortie idéale : une mutation rêvée dans un établissement à Barcelone. Trop pressée de tourner la page, elle fait un départ fracassant en disant brutalement ses quatre vérités à sa classe.
Le problème ? Sa mutation saute au dernier moment. Pour espérer partir, elle doit désormais affronter Constance, une professeure rivale aux méthodes tirées à quatre épingles et au profil irréprochable.
Sofia se retrouve prise entre des élèves prêts à se venger de son craquage et une concurrente redoutable, la poussant à multiplier les coups tordus pour sauver sa peau.