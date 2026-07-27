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"La très très grande classe" avec Melha Bedia et Audrey Fleurot sur TF1 mercredi 29 juillet 2026 (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 27 juillet 2026 219
"La très très grande classe" avec Melha Bedia et Audrey Fleurot sur TF1 mercredi 29 juillet 2026 (vidéo)

Mercredi 29 juillet 2026 à 21:10, TF1 rediffusera "La très très grande classe", un film de Frédéric Quiring avec Melha Bedia, Audrey Fleurot et François Berléand.

L'histoire en quelques lignes...

Sofia, une prof de français complètement dépassée par ses élèves de collège, pense avoir enfin trouvé la porte de sortie idéale : une mutation rêvée dans un établissement à Barcelone. Trop pressée de tourner la page, elle fait un départ fracassant en disant brutalement ses quatre vérités à sa classe.

Le problème ? Sa mutation saute au dernier moment. Pour espérer partir, elle doit désormais affronter Constance, une professeure rivale aux méthodes tirées à quatre épingles et au profil irréprochable.

Sofia se retrouve prise entre des élèves prêts à se venger de son craquage et une concurrente redoutable, la poussant à multiplier les coups tordus pour sauver sa peau.
Dernière modification le lundi, 27 juillet 2026 10:13
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