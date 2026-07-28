Le film "Carmen" de Benjamin Millepied diffusé sur France 4 jeudi 30 juillet 2026 (vidéo)

Jeudi 30 juillet 2026 à 21:00, France 4 diffusera le film "Carmen" de Benjamin Millepied, inédit à la télévision, une relecture moderne et poétique du mythe de Carmen, entre amour, liberté et danse.

L'histoire en quelques lignes...

Enfuie du Mexique après l'assassinat de sa mère par des cartels, Carmen tente le tout pour le tout en franchissant clandestinement la frontière américaine. La traversée tourne au cauchemar lorsque son groupe est pris pour cible par une milice citoyenne violente.

Parmi les miliciens se trouve Aidan, un ancien Marine hanté par ses traumatismes de guerre. Refusant de laisser massacrer la jeune femme, Aidan s'interpose et tue l'un de ses coéquipiers. Désormais unis par le destin et traqués par les autorités, Carmen et Aidan fuient ensemble à travers le désert.

Leur cavale les mène jusqu'à Los Angeles, au La Sombra Poderosa, un cabaret haut en couleur tenu par une amie de la mère de Carmen. Dans ce sanctuaire où les corps et les âmes cherchent la rédemption, les deux fugitifs vont trouver dans la danse et la musique le seul langage capable d'exprimer leur passion naissante et leur quête de liberté.

Avec : Melissa Barrera, Paul Mescal, Rossy de Palma, Nicole Da Silva, Benedict Hardie...