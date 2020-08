“Forces spéciales : l'expérience” : 2ème épisode mardi 11 août sur M6, les premières images (vidéo)

Mardi 11 août à 21:05, M6 vous proposera de suivre le second numéro de “Forces spéciales : l'expérience”. Découvrez les premières images inédites...

C'est dans une ancienne base militaire que les instructeurs des Forces Spéciales poursuivent leur sélection. Leur objectif : voir si des civils peuvent réussir les tests réservés à cette unité d'élite.

Les instructeurs ont déjà testé la condition physique et certains ont quitté le stage n'ayant pas les qualités nécessaires pour aller plus loin. Mais dans les Forces spéciales, il n'y a pas que la condition physique, il y a aussi les volets techniques et tactiques qui sont tout aussi primordiaux. Les instructeurs vont donc tester les volontaires sur des techniques des Forces spéciales en milieu urbain.

Ils vont devoir se confronter au terrible exercice de l'asperge (sauter dans le vide à plus de 15 mètres de hauteur) et à l'ascension de cordes à l'aide de poignée de spéléologie, un exercice très technique et essentiel pour les Forces Spéciales.

Si ces exercices servent bien sûr à tester la technique de nos candidats, ils servent surtout à savoir si chacun d'entre eux est capable d'apprendre vite, de s'adapter à de nouvelles situations loin de leurs entraînements à la salle de sport et de s'engager malgré leurs peurs.

Dans les Forces spéciales, il y a une dominante : la rusticité (sortir de sa zone de confort) et l'esprit d'équipe. Ils doivent apprendre à se sentir à l'aise dans les situations les plus inconfortables.

Les épreuves s'enchaînent. La fatigue s'accumule. Les volontaires découvrent ce qu'est « driller » (s'entraîner) chez les Forces spéciales.

Tous ont déjà bien compris que ce stage sera bien plus éprouvant qu'ils ne l'avaient prévu. À ce stade de la sélection les échecs peuvent être lourds de conséquences. Qui abandonnera ? Qui sera écarté par les instructeurs car il n'aura pas toutes les qualités pour poursuivre cette sélection hors norme ?