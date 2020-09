“Le meilleur pâtissier” : la saison 9 arrive le 30 septembre sur M6, toutes les nouveautés

L'éminente Mercotte, la rayonnante Julia Vignali et l'enthousiaste et talentueux chef Cyril Lignac, réservent de nombreuses surprises et de nouveaux challenges aux 14 pâtissiers amateurs qui vont vivre l'aventure la plus folle de leur vie en pénétrant dans le temple de la gourmandise… “Le meilleur pâtissier” fait son retour sur M6 mercredi 30 septembre à 21:05.

Un engouement croissant des Français pour la pâtisserie ces derniers mois ! Disposant de plus de temps, les Français ont mis la main à la pâte depuis la période de confinement. Une récente étude, publiée par Santé publique France est venue confirmer la tendance : les foyers français ont redécouvert le plaisir de cuisiner à la maison. La pâtisserie est ainsi devenue une activité quotidienne. Plusieurs chefs ont proposé de suivre leurs ateliers de pâtisserie en direct sur leurs réseaux sociaux (dont Cyril Lignac qui a d’ailleurs été l’un des précurseurs de cette tendance). Les passionnés de pâtisserie se sont donnés à fond, les débutants ont réalisé des expériences et les enfants s’y sont mis eux aussi... De cette période singulière sont nées de nouvelles vocations et il est vrai que pâtisser réunit plusieurs bienfaits : se créer sa propre bulle, avoir un moment à soi, profiter de l’instant présent, se concentrer sur une tâche, replonger en enfance, réaliser quelque chose que l’on partage ensuite avec ses proches. Des thèmes originaux chaque semaine Un gâteau au pelage d’un animal extraordinaire, une pâtisserie qui devra flamber à la dégustation, un mannele à leur propre effigie... Chaque semaine, les pâtissiers devront s’affronter autour des trois épreuves : “Le défi de Cyril”, “L’épreuve technique de Mercotte” et “L’épreuve créative”. Des thèmes originaux permettront aux pâtissiers de révéler toute leur créativité. Une nouvelle saison pleine de nouveautés, de gâteaux et de bonne humeur ! Le Nord contre le Sud : Un épisode qui va se jouer en équipe, chacune défendant les couleurs et la pâtisserie du Nord et du sud : à la fin, l’éliminé sera choisi dans l’équipe perdante et le tablier bleu dans l’équipe gagnante... Cyril et la chocolaterie : Cyril en maître de cérémonie va revisiter l’univers magique du conte pour une émission tout en chocolat. Les gâteaux de l’enfer : Une version tout en flammes pour des pâtisseries effrayantes dégustées dans une crypte. Vive l’Alsace : Une région pâtissière à l’honneur pour laquelle tous les candidats vont devoir réaliser un mannele en pain d’épice à leur effigie. The American Cream : Une émission qui va détourner les symboles américains avec les gâteaux emblématiques du nouveau monde. Passionnément rouge : Quand tout est rouge en pâtisserie, les émotions se révèlent ! Bienvenue à New Délices : L’univers enchanté et exotique de Bollywood revisité en gâteaux pour une émission pleine d’épices et de couleurs. Et pour la première fois, un pâtissier aura le privilège de réintégrer le concours... Pourquoi ? Comment ? Surprise...