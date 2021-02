“Familles nombreuses : la vie en XXL” : voici les 6 nouvelles familles de la saison 3 qui débute lundi 22 février sur TF1

Lundi 22 février à 17:25, le docu-réalité “Familles nombreuses : la vie en XXL” se poursuit sur TF1 avec la diffusion de la 3ème saison.

Dans la saison 3, ce docu-réalité suit le quotidien exceptionnel de douze familles nombreuses. Pendant plusieurs semaines, découvrez l’incroyable vie XXL de douze familles : 23 parents, 82 enfants âgés de 1 à 26 ans, des quadruplés, deux futurs nouveaux-nés et le premier des petits-enfants de nos familles nombreuses.

De Montpellier aux hauts plateaux enneigés de la Lozère, de la Provence à la Vendée, cette année, Familles nombreuses : la vie en XXL traverse même le tunnel sous la Manche pour partager le quotidien d’une famille française installée en Angleterre.

Après avoir découvert les 6 familles qui seront de retour dans cette saison 3, voici les 6 nouvelles familles que vous allez découvrir à partir de lundi sur TF1.

La famille Bambara - 4 enfants « Les quadruplés, c’est fou »

En France, il y a chaque année 7 naissances de quadruplés. Et c’est l’extraordinaire expérience qu’ont vécu Rofrane et Nasser il y a presque 3 ans.

Ce jeune couple avait toujours rêvé d’avoir 4 enfants mais n’avait jamais imaginé que les 4 arriveraient en même temps !

Et depuis, chaque instant de leur vie est multiplié par 4 : Un biberon à préparer ? C’est fois 4, Une couche à changer ? C’est fois 4 ! Une toilette à donner ? C’est fois 4 ! Des bisous à distribuer? C’est fois 4 ! Des pleurs à consoler ? C’est fois 4, aussi…

Un quotidien hors normes et difficile que Rofrane et Nasser considèrent comme un cadeau de la vie et qu’ils gèrent ensemble de manière spectaculaire !

La famille Cordule - 6 enfants « Le petit monde de Tom ! »

Dans la famille Cordule, il y a 6 enfants dont Tom.

Dans le quotidien joyeusement agité de la famille Cordule, Tom, 10 ans, présente des troubles autistiques, et son comportement donne à la vie de la famille un relief particulier !

Si la découverte des troubles de Tom ont fait vaciller Justine et Steeve, aujourd’hui, ces parents de familles nombreuses ont à cœur que chacun de leurs enfants aient une place à part entière dans la famille, que la maladie de Tom ne prenne pas le pas sur la vie de la famille.

Un défi du quotidien, mais qu’ils sont en train de relever haut la main, d’autant que Tom est en bonne voie pour rentrer au collège. Un sacré défi pour cet enfant qui ne parlait pas à 6 ans et qui va se concrétiser par une entrée au collège d’ici quelques mois !

La famille Weiner - 6 enfants 6 kids en Angleterre

La famille Weiner vit en Angleterre, au nord de Londres.

Héloïse et Matias ont fait le choix de vivre dans ce pays et depuis plusieurs années et tous leurs enfants (sauf une !) y sont nés !

Ces partisans de l’éducation positive ont fait le choix de faire l’école à la maison, de travailler chacun a mi-temps pour respecter le rythme de vie de leurs enfants.

Mais la joyeuse tribu de français expatrié s’apprête à vivre de très grands changements !

Héloïse est enceinte de leur 6ème enfant. Elle est sur le point d’accoucher. Un accouchement qui aura lieu … à la maison !

Mais les bouleversements ne s’arrêtent pas là … Après 10 années loin de leurs proches, le manque de la France se fait de plus en plus ressentir. Et même avec un nouveau-né et une crise sanitaire, aucun ne projet ne fait peur aux Weiner, c’est décidé, ils vont rentrer en France !

La famille gomez – 6 enfants La tribu au grand air

Chez les Gomez, Bonheur rime avec vie au grand air !

Un leitmotiv qui a poussé cette famille de 6 enfants à changer de vie et à quitter la région parisienne il y a deux ans pour s’installer sur les hauts plateaux de la Lozère dans un village… de 500 habitants.

Un changement de vie radical dans lequel toute la famille s’épanouie dans des paysages enneigés !

Avec un papa au foyer hyper sportif et une maman institutrice dans la petite école du village dans laquelle elle fait classe à 3 de ses enfants, chez les Gomez, tout le monde a un esprit sain dans un corps sain !

Seul petit hic dans cette nouvelle vie, l’éloignement du reste de la famille : le manque des grands parents se fait ressentir quotidiennement !

La famille Gonzalez - 7 enfants Une affaire de famille

Chez les Gonzalez, vie de famille et vie professionnelle ne font qu’un !

Franck, le papa, dirige l’entreprise familiale avec l’aide de Mélanie, la maman. Et Mélanie gère comme une petite entreprise sa famille de 7 enfants et d’un papa qui travaille beaucoup. Une organisation quasi militaire qui porte ses fruits, car l’entreprise familiale cartonne.

Mais ce succès a un revers particulièrement lourd à porter pour Franck, le papa. Ses absences sont nombreuses et la culpabilité le ronge… Alors il ne compense en ne refusant absolument rien à ses enfants. Ce qui n’est pas toujours au goût de Mélanie !

Dans cette vie déjà bien remplie, Mélanie et Franck ont décidé en plus de se remarier après 10 ans de mariage. Un sacré défi, car ils ont 3 mois pour tout organiser !

La famille Lebon - 7 enfants Maman solo de 7 enfants

Cindy est la maman solo d’une tribu de 7 enfants dont deux paires de jumeaux !

Originaire de la Réunion, cette maman a pris l’habitude de tout gérer toute seule. Une vraie mère courage qu’on ne peut qu’admirer.

Entre astuces pour gérer un mini-budget, passage à la banque alimentaire, et musiques créoles pour se défouler, ce ne sont pas les fins de mois qui font peur à Cindy !

Ses enfants sont son moteur et leur bonheur son unique objectif !